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    Технології

    Новий орбітальний телескоп NASA надіслав свій перший знімок

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    Новий орбітальний телескоп NASA надіслав свій перший знімок
    Фото: NASA

    На знімку зображені галактики-супутники Чумацького шляху, зірки і скупчення з 12 сузір'їв

    Орбітальна обсерваторія TESS передала на Землю свій перший знімок ділянки неба в Південній півкулі.

    Про це йдеться на сайті NASA.

    На знімку зображені галактики-супутники Чумацького шляху, зірки і скупчення з 12 сузір'їв.

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    Телескоп запустили навесні цього року замість культової обсерваторії Kepler - за свої вісім років роботи вона відкрила тисячі екзопланет. Зараз запаси палива на Kepler закінчуються, тому найближчим часом обсерваторія припинить свою роботу.

    За дев'ять років, які Kepler провів в космосі, з'явилися нові технології, які значно поліпшують оптичний зір. Дальність зору пристроїв в TESS буде в 400 разів більша, ніж у Kepler.

    До слова, раніше NASA випустило додатки для космічних селфі.

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