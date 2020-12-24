Працівник Tinder розповів декілька хитрощів для успішного знайомства

Він назвав декілька рекомендацій для пошуку партнера

Колишній працівник додатку для онлайн-знайомств Tinder розкрив секрети успішного пошуку партнера. Його рекомендації опубліковані на YouTube.

«Якщо ви хочете дізнатися, хто свайпнув вас вправо, встановіть мінімальну відстань для пошуку потенційних партнерів. Тоді першими з'являться ті профілі, власникам яких ви сподобалися, але які знаходяться далі цієї дистанції», – порекомендував експрацівник додатку.

Вечір він назвав невдалим часом для знайомств. На думку чоловіка, пошук партнера днем буде більш ефективним. Якщо ж користувач буде свайпати вліво тих, кому він уже сподобався, це автоматично зробить його профіль більш популярним у його регіоні.

Крім того, він порадив завантажувати у профіль багато фотографій: їх повинно бути не менше чотирьох, всі вони повинні бути хорошої якості. Співробітник Tinder також попередив, що не варто швидко свайпати всіх підряд вправо. Алгоритми додатку реагують на таку поведінку і приймають власника акаунту за робота.

Тим, хто вирішив відновити знайомства у Tinder після перерви, він порадив створити новий обліковий запис.

Така стратегія, на думку колишнього співробітника додатку, буде ефективніше. Чоловік також розповів, що кількість жінок і чоловіків серед користувачів додатка залежить від країни. Наприклад, у США на 60 чоловіків припадає 40 жінок, а у Перу ситуація йде рівно навпаки.

Нагадаємо, що Tinder попереджає любителів онлайн-знайомств про небезпеку коронавірусу.