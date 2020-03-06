Tinder почав попереджати любителів онлайн-знайомств про небезпеку коронавірусу
Охочим знайти собі партнера через інтернет Tinder показує повідомлення про те, що безпека важливіша побачень
Додаток для онлайн-знайомств Tinder почав попереджати користувачів про небезпеку зараження коронавірусом.
Як пише Business Insider, тепер охочим знайти собі партнера через інтернет показують повідомлення про те, що безпека важливіша побачень.
Користувачі Tinder звернули увагу на те, що в додатку з'явилося спливаюче вікно, яке виникає при перегляді профілю потенційних партнерів.
«Ми хочемо, щоб ви продовжували розважатися, проте зараз важливіше захистити себе від коронавірусу», - йдеться в повідомленні від Tinder.
У тексті також містяться поради щодо профілактики зараження. Любителям онлайн-знайомств рекомендують часто мити руки, мати при собі дезінфікуючий гель для рук, не чіпати обличчя, а також намагатися дотримуватися дистанції в громадських місцях.
Тим, хто бажає дізнатися про профілактику більше, Tinder рекомендує перейти по посиланню на сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Як відомо, станом на 6 березня у світі підтверджено 95 333 випадки зараження коронавірусом.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі найбільшим викликом для уряду є поширення коронавірусу.
3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.
Ввечері 5 лютого у Чернівецькій області після першого випадку коронавірусу запровадили карантин у навчальних закладах.
Ще двох буковинців 5 березня госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні із підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували Італією.
У лабораторії наразі досліджують ще 10 зразків, відібраних у людей із підозрою на коронавірус.