Tinder почав попереджати любителів онлайн-знайомств про небезпеку коронавірусу



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В додатку з'явилося спливаюче вікно про небезпеку коронавірусу, яке виникає при перегляді профілю потенційних партнерів

Охочим знайти собі партнера через інтернет Tinder показує повідомлення про те, що безпека важливіша побачень

Додаток для онлайн-знайомств Tinder почав попереджати користувачів про небезпеку зараження коронавірусом.

Як пише Business Insider, тепер охочим знайти собі партнера через інтернет показують повідомлення про те, що безпека важливіша побачень.

Користувачі Tinder звернули увагу на те, що в додатку з'явилося спливаюче вікно, яке виникає при перегляді профілю потенційних партнерів.

«Ми хочемо, щоб ви продовжували розважатися, проте зараз важливіше захистити себе від коронавірусу», - йдеться в повідомленні від Tinder.

У тексті також містяться поради щодо профілактики зараження. Любителям онлайн-знайомств рекомендують часто мити руки, мати при собі дезінфікуючий гель для рук, не чіпати обличчя, а також намагатися дотримуватися дистанції в громадських місцях.

Тим, хто бажає дізнатися про профілактику більше, Tinder рекомендує перейти по посиланню на сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Як відомо, станом на 6 березня у світі підтверджено 95 333 випадки зараження коронавірусом.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі найбільшим викликом для уряду є поширення коронавірусу.