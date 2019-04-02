У Нідерландах створили робота, що збирає яблука



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На сьогодні вже існують роботи, які самостійно знаходять бур'яни і поливають їх гербіцидами

Розвиток сільського господарства вимагає зростання використання людських ресурсів, що не завжди можливо або оптимально. Саме тому зараз все частіше використовуються автоматизовані системи.

Один з найбільших поставників овочів та фруктів Нової Зеландії, T&G Global, вирішив залучити розробників роботехніки, американський стартап Abundant Robotics, до створення автономної системи нового покоління. Причиною такого рішення став прогресуючий дефіцит сезонних працівників і необхідність підвищення виробництва.

Так у Новій Зеландії почав працювати перший комерційний робот, що засмоктує яблука, повідомив MIT Technology Review. Робот виглядає як невеликий рухомий трактор. Визначити дозрілі яблука йому допомагає система комп'ютерного зору. Збирає робот яблука за допомогою спеціального насоса - досить сильного, щоб зірвати яблуко з гілки, не торкаючись його (як пилосос). При цьому робот не ламає гілки і зовсім не шкодить рослинам.

Керівництво T&G Global обіцяє, що ніхто з працівників не втратить своє робоче місце через нових співробітників-роботів – хоча б через те, що самотужки машинам не впоратись.

Вони виходитимуть в нічну зміну і оброблятимуть найбільш важкодоступні ділянки.

На сьогодні вже існують роботи, які самостійно знаходять бур'яни і поливають їх гербіцидами, а Walmart нещодавно запатентував аточечне запилення і обробку пестицидами за допомогою дрона.

Як повідомлялося раніше, Україна встановила новий рекорд з експорту яблук