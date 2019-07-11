У роботі Twitter стався глобальний збій



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На роботу Twitter стали скаржитися користувачі по всьому світу: країни західної Європи, Росія, США і Японія

У користувачів не оновлюється стрічка і зникли всі підписники

У роботі соціальної мережі Twitter 11 липня близько 22:00 стався глобальний збій.

Про це повідомляє Downdetector.

Наголошується, що на роботу Twitter близько 10-ї вечора стали скаржитися користувачі по всьому світу: країни західної Європи, Росія, США і Японія. У користувачів не оновлюється стрічка і зникли всі підписники.

Додаток Twitter не працює у низки користувачів на телефонах Android і iOS, веб-версія теж недоступна.

Керівництво Twitter збій поки не коментувало.

Нагадаємо, проблеми в роботі американської пошукової системи Google спостерігалися на початку липня в низці країн світу.