  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    У роботі Twitter стався глобальний збій

    • Розсилка
    На роботу Twitter стали скаржитися користувачі по всьому світу: країни західної Європи, Росія, США і Японія - У роботі Twitter стався глобальний збій
    На роботу Twitter стали скаржитися користувачі по всьому світу: країни західної Європи, Росія, США і Японія

    У користувачів не оновлюється стрічка і зникли всі підписники

    У роботі соціальної мережі Twitter 11 липня близько 22:00 стався глобальний збій.

    Про це повідомляє Downdetector.

    Наголошується, що на роботу Twitter близько 10-ї вечора стали скаржитися користувачі по всьому світу: країни західної Європи, Росія, США і Японія. У користувачів не оновлюється стрічка і зникли всі підписники.

    Додаток Twitter не працює у низки користувачів на телефонах Android і iOS, веб-версія теж недоступна.

    Керівництво Twitter збій поки не коментувало.

    Нагадаємо, проблеми в роботі американської пошукової системи Google спостерігалися на початку липня в низці країн світу.

    Росія США Японія інтернет технології Twitter соціальні мережі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ