У роботі Twitter стався глобальний збій
На роботу Twitter стали скаржитися користувачі по всьому світу: країни західної Європи, Росія, США і Японія
У користувачів не оновлюється стрічка і зникли всі підписники
У роботі соціальної мережі Twitter 11 липня близько 22:00 стався глобальний збій.
Про це повідомляє Downdetector.
Наголошується, що на роботу Twitter близько 10-ї вечора стали скаржитися користувачі по всьому світу: країни західної Європи, Росія, США і Японія. У користувачів не оновлюється стрічка і зникли всі підписники.
Додаток Twitter не працює у низки користувачів на телефонах Android і iOS, веб-версія теж недоступна.
Керівництво Twitter збій поки не коментувало.
Нагадаємо, проблеми в роботі американської пошукової системи Google спостерігалися на початку липня в низці країн світу.