У США почалося кримінальне розслідування проти автоконцерну Ford



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Ford звинувачують у маніпулюванні дизельними двигунами

Компанія сама надала інформацію для розслідування американській владі

Мін'юст США почав кримінальне розслідування відносно американського автоконцерну Ford, пов'язане з сертифікацією шкідливих викидів автомобілів компанії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву автовиробника.

Зазначається, що розслідування не пов'язане з застосуванням персонального забезпечення, яке може навмисно викривляти показники викидів, як це було у випадку з Volkswagen. Компанія сама надала інформацію для розслідування американській владі.

Раніше у Сполучених Штатах Америки подали до суду на американський автоконцерн Ford, його звинувачують у маніпулюванні дизельними двигунами.

У позовній заяві адвокатська контора Hagens Berman Sobol стверджує, що Ford використовував ті ж шахрайські методи, що і німецький автоконцерн Volkswagen, щоб успішно пройти тести на вміст шкідливих речовин у вихлопах моторів. Зазначено, що відповідні схеми були використані в моделях позашляховиків F-250 і F-350, зокрема, в реальних умовах їх двигуни викидають вдвічі більше окислів азоту, ніж допустимо.

До слова, наприкінці березня стало відомо, що американська компанія Ford припинить виробництво легкових автомобілів в Росії до кінця червня 2019 року. Через це закривається два автомобільні заводи.

Джерело: РБК-Україна