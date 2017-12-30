У Ватикані створили мобільний додаток для проповідей

У додатку пропонуватимуть поради для тих користувачів, які хочуть замислитись над Божим словом

У Ватикані конгрегація у справах духовенства створила мобільний додаток ClerusApp, який присвячений проповідям. Про це повідомляє «Громадське». Щотижня, зазвичай по четвергах, у додатку пропонуватимуть деякі думки та поради для тих користувачів, які хочуть замислитись над Божим словом, призначеним на недільну літургію.



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Додаток доступний в італомовній версії для Android та iOS

У додатку пропонуватимуть поради для тих користувачів, які хочуть замислитись над Божим словом

У Ватикані конгрегація у справах духовенства створила мобільний додаток ClerusApp, який присвячений проповідям.

Про це повідомляє «Громадське».

Щотижня, зазвичай по четвергах, у додатку пропонуватимуть деякі думки та поради для тих користувачів, які хочуть замислитись над Божим словом, призначеним на недільну літургію.

Додаток дає можливість прослухати запропонований текст, зробити власні нотатки, завантажити проповіді для доступу off-line, а також поділитися вмістом через соціальні мережі та комунікатори.

Наразі ClerusApp доступний в італомовній версії для Android та iOS.

Раніше Папа Римський дозволив матерям годувати груддю в Сікстинській капелі.