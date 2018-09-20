Зонд NASA передав перший знімок корони Сонця



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Фото: NASA

Знімок був зроблений 9 вересня, коли зонд увімкнув спеціальний інструмент Wide-field Imager for Solar Probe

Космічний зонд Parker Solar Probe, запущений NASA до Сонця, передав перший знімок зовнішньої атмосфери зірки, відомої як корона.

Про це повідомляє Cnet.

«Схожий на телескоп TESS від NASA, Parker Solar Probe нещодавно передав (на Землю - ред.) перші дані у вигляді зображень, які були зроблені набором з чотирьох інструментів, призначених для вивчення корони Сонця», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що знімок був зроблений 9 вересня, коли зонд увімкнув спеціальний інструмент Wide-field Imager for Solar Probe (WISPR). За його допомогою зонд надалі буде отримуватиме знімки сонячної корони і внутрішньої геліосфери. Інструмент складається з внутрішнього та зовнішнього телескопів, які знаходяться за переднім тепловим екраном Parker, тому зображення корони складається з двох знімків.

Перші дані показали, що всі інструменти працюють ефективно.

У Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору також повідомили, що Parker Solar Probe наблизиться до Венери 3 жовтня, після чого направиться в сторону самого Сонця.

Раніше повідомлялося, апарат Parker Solar Probe стартував на ракеті-носії Delta IV Heavy з космодрому на мисі Канавералу штаті Флорида. Космічна місія вартістю 1,5 мільярда доларів передбачає, що зонд у жовтні пролетить повз Венеру, а в листопаді наблизиться до Сонця.

Планується, що Parker Solar Probe протягом семи років має здійснити 24 такі наближення - на відстань до 6 мільйонів кілометрів від поверхні Сонця, де температура сягає близько 1300 градусів за Цельсієм.

Джерело: Укрінформ