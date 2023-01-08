Готуються до наступу? На аеродроми Білорусі злітається російська авіація

З 16 січня до 1 лютого в Україні знову можливі часті повітряні тривоги

На аеродроми Білорусі 8 січня почала злітатися російська авіація для участі в спільних льотно-тактичних навчаннях. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

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Відомо, що у Білорусі пройдуть льотно-тактичні навчання за участю російських військових. На аеродроми вже прибули дев’ять гвинтокрилів армії Російської Федерації.

«На аеродром «Мачулищи» вже почали прибувати борти ВКС РФ. Так, відомо про 9 вертольотів Мі-8 і Мі-24 ВКС РФ, на деяких з них помічали символ «Z», – йдеться в повідомленні.

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Зауважують, що прибуття російських літаків до Білорусі очікується у проміжку з 8 по 12 січня. Найімовірніше авіація у цей період дислокуватиметься на аеродромах у Мачулищах та Барановичах. Не виключено також, що можуть бути задіяні Лідський, Лунінецький та Бобруйский аеродроми.

З 16 січня до 1 лютого в Україні знову можливі часті повітряні тривоги. Саме в цей період пройдуть нові спільні навчання авіації рашистів та білорусів на території РБ. Міноборони Білорусі повідомило, що авіапідрозділи ЗС Росії та Білорусі з 16 січня по 1 лютого проведуть спільні льотно-тактичні навчання, під час яких задіятимуть усі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО.

Нагадаємо, до Білорусі продовжують стягувати сили російських окупантів. Так, в ніч на 7 січня в країну прибув ще один ешелон, який перевозив не менше 700-800 російських окупантів.

При цьому, за даними моніторингу, в період 5-6 січня на територію Білорусі прибуло чотири ешелони російських військ з технікою та особовим складом.