Головна Світ
search button user button menu button

Готуються до наступу? На аеродроми Білорусі злітається російська авіація

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Готуються до наступу? На аеродроми Білорусі злітається російська авіація
До Білорусі прибули 9 російських гвинтокрилів
фото з відкритих джерел

З 16 січня до 1 лютого в Україні знову можливі часті повітряні тривоги

На аеродроми Білорусі 8 січня почала злітатися російська авіація для участі в спільних льотно-тактичних навчаннях. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Відомо, що у Білорусі пройдуть льотно-тактичні навчання за участю російських військових. На аеродроми вже прибули дев’ять гвинтокрилів армії Російської Федерації.

«На аеродром «Мачулищи» вже почали прибувати борти ВКС РФ. Так, відомо про 9 вертольотів Мі-8 і Мі-24 ВКС РФ, на деяких з них помічали символ «Z», – йдеться в повідомленні.

Зауважують, що прибуття російських літаків до Білорусі очікується у проміжку з 8 по 12 січня. Найімовірніше авіація у цей період дислокуватиметься на аеродромах у Мачулищах та Барановичах. Не виключено також, що можуть бути задіяні Лідський, Лунінецький та Бобруйский аеродроми.

З 16 січня до 1 лютого в Україні знову можливі часті повітряні тривоги. Саме в цей період пройдуть нові спільні навчання авіації рашистів та білорусів на території РБ. Міноборони Білорусі повідомило, що авіапідрозділи ЗС Росії та Білорусі з 16 січня по 1 лютого проведуть спільні льотно-тактичні навчання, під час яких задіятимуть усі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО.

Нагадаємо, до Білорусі продовжують стягувати сили російських окупантів. Так, в ніч на 7 січня в країну прибув ще один ешелон, який перевозив не менше 700-800 російських окупантів.

При цьому, за даними моніторингу, в період 5-6 січня на територію Білорусі прибуло чотири ешелони російських військ з технікою та особовим складом.

Теги: авіація Міноборони навчання аеродром війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія продовжує перекидати до Білорусі війська
До Білорусі прибув черговий ешелон із російськими військовими
Вчора, 20:50
Росія продовжує накопичувати сили на українському кордоні
До Білорусі прибуває жива сила з Росії – ЗМІ
6 сiчня, 21:09
За день до Білорусі прибуло три ешелони з російською технікою
За день до Білорусі прибуло три ешелони з російською технікою
6 сiчня, 18:09

Світ

Готуються до наступу? На аеродроми Білорусі злітається російська авіація
Готуються до наступу? На аеродроми Білорусі злітається російська авіація

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Митрополит у вишиванці: українців вразило вбрання Епіфанія
97K
Скандал тижня. Український посол в Ізраїлі пояснив, чому не склалася розмова Зеленського з Нетаньяху
37K
По мені бігали щури: Симоньян відкрила таємницю, чому не вдалося вирости нормальною
28K
Кирило Тимошенко виставив фото різдвяної вечері і обурив мережу
21K
8 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
13K
Скандальний боксер Ломаченко написав черговий пост і знову порадував росіян

Новини

Десятки обстрілів і 14 ворожих атак: Генштаб розповів про «перемир’я» окупантів
Вчора, 06:58
ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
6 сiчня, 13:00
ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
6 сiчня, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
5 сiчня, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту