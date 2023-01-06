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За день до Білорусі прибуло три ешелони з російською технікою

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
За день до Білорусі прибуло три ешелони з російською технікою
Беларускі Гаюн

РФ перекидає до Білорусі «Урали», «Камази», БТРи, бензовози та польові кухні

Сьогодні у Білорусі було помічено три ешелони з військовою технікою із РФ. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Зазначається, що о 07:30 на залізничну станцію Полонка (Барановичський рн, Брестська обл) прибув ешелон, в якому знаходилося: приблизно 30 вагонів-платформ з колісною технікою, чотири критих вагони та два пасажирські вагони з особовим складом. Серед техніки помічені: «Урали», «Камази», БТРи, бензовози. Цей ешелон виїхав ще 3 січня о 14:50 із залізничної станції Кантемирівка (Воронезька обл, РФ), яка знаходиться у прикордонні з Луганською областю України.

Вранці на залізничну станцію Слонім (Гродненська обл, Білорусь) прибув ще один ешелон з технікою ЗС РФ, у складі було близько 27 вагонів-платформ з колісною та гусеничною технікою.

Було помічено і третій ешелон. Він прибув до Барановичів. Серед техніки було помічено: приблизно 43 одиниці «КамАЗів» і «Уралів», БАЗ-6306, п'ять бензовозів, дві зенітні установки ЗУ-23-2, польові кухні та бочки для води. На багатьох вантажівках є розпізнавальний символ «Z».

Раніше повідомлялося, що територія Білорусі може стати місцем ядерних провокацій Путіна.

Нагадаємо, що Білорусь оголосила про авіанавчання з Росією та нарощування спільних військ.

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Теги: Україна окупанти росія війна Білорусь

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