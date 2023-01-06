До Білорусі прибуває жива сила з Росії – ЗМІ

У вагонах їхали близько 800 людей особового складу Збройних сил РФ

В ніч проти 6 січня до Білорусі у 15 вагонах прибули близько 800 солдатів Росії. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

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За інформацією джерел моніторингової групи, о 02:10 за мінським часом через станцію Смоленськ у напрямку Білорусі прослідував ешелон із 15-ма пасажирськими вагонами. Ешелон міг прибути в Оршу або Вітебськ. У вагонах їхали близько 800 людей особового складу Збройних сил РФ. Після зупинки у Вітебській області ешелон міг продовжити рух у Брестську область, наприклад, у район Барановичів.

Раніше повідомлялось, що за день до Білорусі прибуло три ешелони з російською технікою.

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Також з'явилась інформація, що територія Білорусі може стати місцем ядерних провокацій Путіна.

Нагадаємо, що Білорусь оголосила про авіанавчання з Росією та нарощування спільних військ.

Нагадаємо, триває 317-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав одного ракетного удару та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі Донецької та Дніпропетровської областей. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат загарбники продовжують заходи з мобілізації.