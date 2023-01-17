Босфор частково розблокований: суховантаж з українським зерном знято з мілини

Босфорську протоку частково розблокували, але роботи ведуться

У Босфорській протоці частково відновили рух суден, що був заблокований через українське 142-метрове суховантажне судно МКК-1, що сіло на мілину вчора. Про це повідомляє низка турецьких ЗМІ.

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Протока наразі відкрита для судноплавства з півночі на південь, а у протилежний бік руху поки що немає.

Нагадаємо, вчора в ранці у Босфорській протоці сів на мілину суховантаж, що прямував до Стамбула з України. У судна відмовило кермо. В аварії ніхто не постраждав.

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На час буксування судна рух протокою перекривали в обидві сторони. Турецька влада направила на місце інциденту вісім суден для проведення рятувальної операції.

Нагадаємо, у вересні минулого року судно Lady Zehma з українським зерном також сіло на мілину в Стамбулі, через це рух протокою Босфор було перекрито.

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