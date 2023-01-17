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Босфор частково розблокований: суховантаж з українським зерном знято з мілини

Ірина Глотова
glavcom.ua
Босфор частково розблокований: суховантаж з українським зерном знято з мілини
Рух по Босфору частково відновлено
фото: interfax.com.ua

Босфорську протоку частково розблокували, але роботи ведуться

У Босфорській протоці частково відновили рух суден, що був заблокований через українське 142-метрове суховантажне  судно МКК-1, що сіло на мілину вчора. Про це повідомляє низка турецьких  ЗМІ.

Протока наразі відкрита для судноплавства з півночі на південь, а у протилежний бік руху поки що немає.

Нагадаємо, вчора в ранці у Босфорській протоці сів на мілину суховантаж, що прямував до Стамбула з України. У судна відмовило кермо. В аварії ніхто не постраждав.

На час буксування судна рух протокою перекривали в обидві сторони. Турецька влада направила на місце інциденту вісім суден для проведення рятувальної операції.

Нагадаємо, у вересні минулого року судно Lady Zehma з українським зерном також сіло на мілину в Стамбулі, через це рух протокою Босфор було перекрито

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