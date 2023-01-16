Українське судно заблокувало рух протокою Босфор (фото)

Турецька влада направила на місце інциденту вісім суден для проведення рятувальної операції

У протоці Босфор сіло на мілину вантажне судно, що виплило з України. Про це повідомляє телеканал Habertürk із посиланням на Головне управління берегової охорони Туреччини.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що суховантаж сів на мілину біля Умур'єрі. За інформацією телеканалу, у зв'язку з подією протоку закрили для руху суден, про її відновлення поінформують додатково. На даний момент турецька влада направила на місце інциденту вісім суден для проведення рятувальної операції.

Вантажне судно прямувало з України до Стамбула

«Наші рятувальні катери та буксири... були оперативно направлені до 142-метрового судна МКК-1, яке сіло на мілину в Умур'єрі під час прямування з України до Стамбула. Протока Босфор тимчасово закрита для руху суден», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше, 1 вересня, судно Lady Zehma з українським зерном сіло на мілину в Стамбулі, через це рух протокою Босфор було перекрито. Судно Lady Zehma перевозило три тисячі тонн кукурудзи. Через аварію рух суден у Босфорі було припинено, а на місце події було направлено чотири буксири. Вантажне судно, яке перевозило понад 3 тис. т кукурудзи з України, було відбуксироване на якірну стоянку в Стамбулі. З часом рух у протоці Босфор було відновлено.