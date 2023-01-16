Українське судно заблокувало рух протокою Босфор (фото)
Турецька влада направила на місце інциденту вісім суден для проведення рятувальної операції
У протоці Босфор сіло на мілину вантажне судно, що виплило з України. Про це повідомляє телеканал Habertürk із посиланням на Головне управління берегової охорони Туреччини.
Зазначається, що суховантаж сів на мілину біля Умур'єрі. За інформацією телеканалу, у зв'язку з подією протоку закрили для руху суден, про її відновлення поінформують додатково. На даний момент турецька влада направила на місце інциденту вісім суден для проведення рятувальної операції.
«Наші рятувальні катери та буксири... були оперативно направлені до 142-метрового судна МКК-1, яке сіло на мілину в Умур'єрі під час прямування з України до Стамбула. Протока Босфор тимчасово закрита для руху суден», – йдеться у повідомленні.
Раніше, 1 вересня, судно Lady Zehma з українським зерном сіло на мілину в Стамбулі, через це рух протокою Босфор було перекрито. Судно Lady Zehma перевозило три тисячі тонн кукурудзи. Через аварію рух суден у Босфорі було припинено, а на місце події було направлено чотири буксири. Вантажне судно, яке перевозило понад 3 тис. т кукурудзи з України, було відбуксироване на якірну стоянку в Стамбулі. З часом рух у протоці Босфор було відновлено.
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