Росія може припинити постачання газу до Фінляндії – ЗМІ

Голови партій і депутатські групи Фінляндії були поінформовані про такий варіант перебігу подій

Російська Федерація може припинити постачання газу до Фінляндії у п'ятницю, 13 травня. Про це повідомляє фінська газета Iltalehti з посиланням на джерела.

«Наразі Фінляндія не має наміру коментувати це, але чекає, чи буде припинено подачу газу. Якщо це буде реалізовано, це спричинить серйозні проблеми для деяких підприємств промисловості та виробництва харчових продуктів», – пише газета.

Голова парламентської групи партії «Справжні фіни» Вілле Тавіо у коментарі газеті підтвердив, що голови партій і депутатські групи були поінформовані про такий варіант перебігу подій.

Раніше у Фінляндії вважалося, що Росія могла б припинити поставки газу до Фінляндії 23 травня, тому що тоді прийде час платити наступні рахунки за газ, пише газета.

Нагадаємо, Кремль прокоментував рішення Фінляндії вступити в НАТО. Додамо, що сьогодні, 12 травня, президент Фінляндії заявив, що його країна має вступити до НАТО. Також про наміри вступити до Альянсу заявляла Швеція. І це також викликало бурхливу реакцію Дмитра Медведєва, який погрожував північним сусідам Росії війною.