Відкриття рублевих рахунків для російського газу порушує санкції

У Євросоюзі заявили, що газові компанії порушать санкції, якщо відкриють банківські рахунки в рублях для купівлі російського газу. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на представника Єврокомісії Еріка Мамера.

Таким чином, як раніше і передбачалося попередніми рекомендаціями ЄС, компанії вважатимуть поставки повністю оплаченими після проведення оплати у доларах або євро – залежно від умов контракту.

Натомість відкриття рахунку в рублях виходило б за межі вказівок, які ми дали державам-членам щодо дозволеного режиму, заявив Мамер. Таким чином, ЄС не погодився на кремлівський механізм оплати газу, який передбачав відкриття компаніями рублевого рахунку в «Газпромбанку», з якого вони мали сплачувати російський газ.

«Все, що виходить за рамки відкриття рахунку у валюті контракту з «Газпромбанком» і здійснення платежу на цей рахунок, а потім видачі заяви про те, що ви вважаєте, що ви завершили платіж, суперечить санкціям», – сказав Мамер.

У повідомленні йдеться, що санкції ЄС не перешкоджають економічним операторам відкривати банківські рахунки в призначеному банку для платежів за контрактами на постачання природного газу у валюті, зазначеній у цих контрактах.

Нагадаємо, США обіцяють карати банки за допомогу РФ у обході санкцій.

Тим часом Італійська компанія готова піти на поступки Путіну. Eni в травні може заплатити РФ за газ в рублях.

Водночас Австрія висунула ультиматум «Газпрому».