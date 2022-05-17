  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    ЄС не погодився на кремлівський механізм оплати газу

    Росія хоче змусити ЄС платити їй у рублях&nbsp; - ЄС не погодився на кремлівський механізм оплати газу
    Росія хоче змусити ЄС платити їй у рублях 
    фото: Reuters

    Відкриття рублевих рахунків для російського газу порушує санкції

    У Євросоюзі заявили, що газові компанії порушать санкції, якщо відкриють банківські рахунки в рублях для купівлі російського газу. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на представника Єврокомісії Еріка Мамера.

    Таким чином, як раніше і передбачалося попередніми рекомендаціями ЄС, компанії вважатимуть поставки повністю оплаченими після проведення оплати у доларах або євро – залежно від умов контракту.

    Натомість відкриття рахунку в рублях виходило б за межі вказівок, які ми дали державам-членам щодо дозволеного режиму, заявив Мамер. Таким чином, ЄС не погодився на кремлівський механізм оплати газу, який передбачав відкриття компаніями рублевого рахунку в «Газпромбанку», з якого вони мали сплачувати російський газ.

    «Все, що виходить за рамки відкриття рахунку у валюті контракту з «Газпромбанком» і здійснення платежу на цей рахунок, а потім видачі заяви про те, що ви вважаєте, що ви завершили платіж, суперечить санкціям», – сказав Мамер.

    У повідомленні йдеться, що санкції ЄС не перешкоджають економічним операторам відкривати банківські рахунки в призначеному банку для платежів за контрактами на постачання природного газу у валюті, зазначеній у цих контрактах.

    Нагадаємо, США обіцяють карати банки за допомогу РФ у обході санкцій.

    Тим часом Італійська компанія готова піти на поступки Путіну. Eni в травні може заплатити РФ за газ в рублях.

    Водночас Австрія висунула ультиматум «Газпрому».

    Читайте також: Глава «Нафтогазу» попередив «Газпром»: за невиконання умов договору про транзит газу доведеться сплатити $12 млрд

    Теги: ЄС росія газ Газпром санкції Україна #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЄС не погодився на кремлівський механізм оплати газу