Алексієвич закликала ООН направити спостерігачів до Білорусі
Алексієвич очікує, що місія засвідчить «зловживання щодо журналістів»Член президії Координаційної ради білоруської опозиції Світлана Алексієвич закликала Генеральну Асамблею ООН направити до Білорусі наглядову місію. Вона очікує, що місія засвідчить «зловживання щодо журналістів».
Про це пише DW.
Звернення також стосується інших структур. Зокрема, очікується, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) включить свободу друку в якості пріоритету в пропозицію про посередництво у врегулюванні кризи.
Алексієвич - єдиний залишається на волі і в Білорусі член президії Координаційної ради білоруської опозиції. За станом здоров'я поки не ходила на його засідання. Вона відома світу як лауреат Нобелівської премії з літератури.
Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, чого бігав по Мінську з автоматом. Нагадаємо, із зброєю Лукашенко з'являвся на публіці щонайменше двічі. Востаннє він з’явився в бронежилеті і з автоматом в руках біля палацу Незалежності 30 серпня. А 23 серпня було опубліковано відео, на якому Лукашенко в бронежилеті пролітає над Мінськом на вертольоті і оглядає багатотисячну акцію протесту. Також відомо, що Міноборони Білорусі приводить у вищу бойову готовність артилерію і танки.
Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, чого бігав по Мінську з автоматом. Нагадаємо, із зброєю Лукашенко з'являвся на публіці щонайменше двічі. Востаннє він з’явився в бронежилеті і з автоматом в руках біля палацу Незалежності 30 серпня. А 23 серпня було опубліковано відео, на якому Лукашенко в бронежилеті пролітає над Мінськом на вертольоті і оглядає багатотисячну акцію протесту.
Також відомо, що Міноборони Білорусі приводить у вищу бойову готовність артилерію і танки.