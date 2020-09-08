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    Лукашенко пояснив, чого бігав по Мінську з автоматом

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    Президент Білорусії Олександр Лукашенко двічі позував з автоматом у рухах за останні тижні - Лукашенко пояснив, чого бігав по Мінську з автоматом
    Президент Білорусії Олександр Лукашенко двічі позував з автоматом у рухах за останні тижні

    Лукашенко хотів довести протестувальникам, що він нікуди не втік

    Президент Білорусії Олександр Лукашенко пояснив свою появу на публіці з автоматом в руках «турботою про країну». Про це пише у своєму Telegram-каналі журналіст Роман Бабаян, який посилається на інтерв’ю Лукашенка.

    У повідомленні йдеться, що Лукашенко хотів довести протестувальникам, що він нікуди не втік і буде до кінця захищати країну, яку вважає «своєю».

    Нагадаємо, із зброєю Лукашенко з'являвся на публіці щонайменше двічі. Востаннє він з’явився в бронежилеті і з автоматом в руках біля палацу Незалежності 30 серпня. А 23 серпня було опубліковано відео, на якому Лукашенко в бронежилеті пролітає над Мінськом на вертольоті і оглядає багатотисячну акцію протесту.

    Крім того тоді й Коля Лукашенко, син президента Лукашенка, також одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

    Також в мережі з'явилося відео прибуття Лукашенко на вертольоті в свою резиденцію з автоматом в руках.

    Олександр Лукашенко президент журналіст
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