Лукашенко пояснив, чого бігав по Мінську з автоматом
Лукашенко хотів довести протестувальникам, що він нікуди не втік
Президент Білорусії Олександр Лукашенко пояснив свою появу на публіці з автоматом в руках «турботою про країну». Про це пише у своєму Telegram-каналі журналіст Роман Бабаян, який посилається на інтерв’ю Лукашенка.
У повідомленні йдеться, що Лукашенко хотів довести протестувальникам, що він нікуди не втік і буде до кінця захищати країну, яку вважає «своєю».
Нагадаємо, із зброєю Лукашенко з'являвся на публіці щонайменше двічі. Востаннє він з’явився в бронежилеті і з автоматом в руках біля палацу Незалежності 30 серпня. А 23 серпня було опубліковано відео, на якому Лукашенко в бронежилеті пролітає над Мінськом на вертольоті і оглядає багатотисячну акцію протесту.
Крім того тоді й Коля Лукашенко, син президента Лукашенка, також одягнув військову форму і взяв до рук автомат.
Також в мережі з'явилося відео прибуття Лукашенко на вертольоті в свою резиденцію з автоматом в руках.