У Білорусі відкрили справу на опозиціонера Кравцова



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У Білорусі відкрили справу на опозиціонера Кравцова

За участю Івана Кравцова нібито були проведені нелегальні операції з відмивання і переведення в готівку коштів

Департамент фінансових розслідувань Комітету держконтролю (ДФР КДК) Білорусі порушив кримінальну справу стосовно секретаря Координаційної ради опозиції Івана Кравцова. Його підозрюють у розкраданнях.

Про це сказав старший інспектор з особливо важливих справ ДФР Артем Дунько, повідомляє Белта.

«Зараз департаментом фінансових розслідувань порушено кримінальну справу стосовно Кравцова за ч.4 ст. 210 Кримінального кодексу Республіки Білорусь. Це розкрадання шляхом зловживання службовими повноваженнями», – сказав Дунько.

За його словами, за участю Кравцова були проведені нелегальні операції з відмивання і переведення в готівку коштів.

При цьому Дунько зазначив, що у Департаменту фінансових розслідувань виникли питання до діяльності окремих представників Координаційної ради, яких підозрюють у корупційних злочинах.

За даними КДК, розкрадання нібито були здійснені в той час, коли Кравцов був одним із керівників ТОВ Архітектурне бюро 35 і паралельно – заступником директора ВАТ Мінський годинниковий завод.

Нагадаємо, що 8 вересня до Києва прибули білоруські опозиціонери Родненков і Кравцов.

Разом з тим напередодні у Мінськ повернувся український посол, якого Київ викликав для консультацій. 17 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вперше в історії українського МЗС він викликав посла в Білорусі в Києві для консультацій.