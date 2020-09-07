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    Міноборони Білорусі приводить у вищу бойову готовність артилерію і танки

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    Білорусь брязкає зброєю, щоб продемонструвати Заходу боєготовність своєїт армії - Міноборони Білорусі приводить у вищу бойову готовність артилерію і танки
    Білорусь брязкає зброєю, щоб продемонструвати Заходу боєготовність своєїт армії

    До перевірки залучили військовозобов’язаних запасу

    Міністерство оборони Білорусі привело у вищий ступінь бойової готовності 1868 у артилерійську базу озброєння, 969-ю базу резерву танків і 3620-у артилерійську базу озброєння.

    Про це повідомляє пресслужба Міноборони Білорусі.

    «У ході чергового етапу перевірки бойової готовності Збройних Сил у вищий ступінь бойової готовності приводяться 1868 я артилерійська база озброєння, 969-я база резерву танків і 3620-а артилерійська база озброєння», – йдеться у повідомленні.

    Також в міністерстві зазначили, що заходи перевірки включають в себе призов військовозобов’язаних із запасу і бойове злагодження підрозділів.

    «Завершиться перевірка участю військових частин в командно-штабному навчанні з органами військового управління, військовими частинами і організаціями технічного забезпечення», – повідомили в Міноборони Білорусі.

    Також нагадаємо, що Кремль очікує на візит Лукашенка у найближчі дні.

    Як повідомлялося, Путін визнав: Росія готується до силового втручання у білоруські протести.

    До слова, Євросоюз таки запровадить санкції проти білоруських посадовців за фальсифікацію виборів.

    У Мінську та інших білоруських містах під час акцій протесту на минулих вихідних затримали 633 особи.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

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