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    У світі

    Америка згортає культурний обмін з Китаєм

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    Держсекретар США Майкл Помпео - Америка згортає культурний обмін з Китаєм
    Держсекретар США Майкл Помпео
    Фото: Рбк

    На думку Майка Помпео, програми обміну використовувалися керівниками Комуністичної партії для пропаганди

    Держсекретар США Майк Помпео повідомив про припинення п’яти програм культурного обміну з Китайською Народної Республікою.

    «Ці програми включають Програму освітніх поїздок до Китаю для політиків, Програму дружби між США та Китаєм, Програму обміну лідерами між США та Китаєм, а також Програму транстихоокеанського обміну між США та Китаєм та освітню та культурну програму в Гонконзі», – повідомив  урядовець на сайті Держдепартаменту.

    За словами Майка Помпео, ці п’ять програм «повністю фінансуються і керуються владою КНР в якості інструментів пропаганди». Він уточнив, що програми надають «ретельно контрольований доступ до офіційних осіб Компартії Китаю, а не до китайського народу», і звинуватив владу Китаю в відсутності свободи слова та зібрань.

    Також сьогодні на своїй сторінці у Twitter держсекретар США повідомив про введення санкцій проти посадових осіб Єдиного фронту Китаю, яких звинувачують у погрозах на адресу громадян, що не поділяють політику Пекіну.

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    Теги: США Китай Майк Помпео
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