Америка згортає культурний обмін з Китаєм

На думку Майка Помпео, програми обміну використовувалися керівниками Комуністичної партії для пропаганди

Держсекретар США Майк Помпео повідомив про припинення п’яти програм культурного обміну з Китайською Народної Республікою.

«Ці програми включають Програму освітніх поїздок до Китаю для політиків, Програму дружби між США та Китаєм, Програму обміну лідерами між США та Китаєм, а також Програму транстихоокеанського обміну між США та Китаєм та освітню та культурну програму в Гонконзі», – повідомив урядовець на сайті Держдепартаменту.

За словами Майка Помпео, ці п’ять програм «повністю фінансуються і керуються владою КНР в якості інструментів пропаганди». Він уточнив, що програми надають «ретельно контрольований доступ до офіційних осіб Компартії Китаю, а не до китайського народу», і звинуватив владу Китаю в відсутності свободи слова та зібрань.

Також сьогодні на своїй сторінці у Twitter держсекретар США повідомив про введення санкцій проти посадових осіб Єдиного фронту Китаю, яких звинувачують у погрозах на адресу громадян, що не поділяють політику Пекіну.