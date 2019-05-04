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    США звинуватили Китай в утриманні концтаборів

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    Рендалл Шрайвер - США звинуватили Китай в утриманні концтаборів
    Рендалл Шрайвер

    За підрахунками, кількість затриманих мусульман - близько трьох мільйонів.

    Сполучені Штати Америки звинуватили Китай у відправленні більше мільйона своїх громадян - китайських мусульман - до концтаборів.

    Про це повідомляє «Голос Америки».

    «Комуністична партія Китаю використовує сили безпеки для масового ув'язнення китайських мусульман в концтабори», - заявив на брифінгу у Пентагоні Рендалл Шрайвер, який у Міноборони США відповідає за азійський напрям.

    За його підрахунками, кількість затриманих мусульман - близько трьох мільйонів.

    Шрівер, пояснюючи, чому він використав термін, який асоціюється з нацистської Німеччиною, сказав, що це виправдано «з урахуванням масштабів затримань - щонайменше мільйона людей, але, ймовірно, до трьох мільйонів громадян, які представляють десятимільйонне населення уйгурів».

    «На сьогоднішній день, це одне з найбільш різких звинувачень США на адресу Пекіна. Заява Шрайвера, скоріш за все, тільки посилять напруженість у відносинах з Китаєм, який надзвичайно чутливий до міжнародної критики», - пише «Голос Америки».

    Офіційні особи США заявляють, що Китай криміналізував багато аспектів релігії і культури у Сіньцзяні, в тому числі забороняючи батькам давати дітям уйгурські імена.

    У Пекіні ж місця тримання затриманих називають «освітніми центрами», метою яких є боротьба з ісламським екстремізмом.

    США Китай
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