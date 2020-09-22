  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Apple планує навчити Siri говорити та відповідати українською

    • Розсилка
    На сьогодні голосовий помічник підтримує низку мов, але не українську - Apple планує навчити Siri говорити та відповідати українською
    На сьогодні голосовий помічник підтримує низку мов, але не українську

    Компанія Apple сьогодні розмістила в себе на сайті вакансію аналітика анотацій зі знанням української мови

    Американська IT-компанія Apple може навчити голосового помічника Siri говорити українською мовою. Про це свідчить розміщена на сайті Apple вакансія аналітика анотацій зі знанням української мови.

    Зокрема, від кандидата вимагається досконале знання української мови і здатність розрізняти нюанси її діалектів. Це свідчить про те, що Siri хочуть навчати розуміти і відповідати українською мовою.

    українська мова Apple
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies