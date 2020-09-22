Apple планує навчити Siri говорити та відповідати українською
На сьогодні голосовий помічник підтримує низку мов, але не українську
Компанія Apple сьогодні розмістила в себе на сайті вакансію аналітика анотацій зі знанням української мови
Американська IT-компанія Apple може навчити голосового помічника Siri говорити українською мовою. Про це свідчить розміщена на сайті Apple вакансія аналітика анотацій зі знанням української мови.
Зокрема, від кандидата вимагається досконале знання української мови і здатність розрізняти нюанси її діалектів. Це свідчить про те, що Siri хочуть навчати розуміти і відповідати українською мовою.