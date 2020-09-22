Apple планує навчити Siri говорити та відповідати українською



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На сьогодні голосовий помічник підтримує низку мов, але не українську

Компанія Apple сьогодні розмістила в себе на сайті вакансію аналітика анотацій зі знанням української мови

Американська IT-компанія Apple може навчити голосового помічника Siri говорити українською мовою. Про це свідчить розміщена на сайті Apple вакансія аналітика анотацій зі знанням української мови.

Зокрема, від кандидата вимагається досконале знання української мови і здатність розрізняти нюанси її діалектів. Це свідчить про те, що Siri хочуть навчати розуміти і відповідати українською мовою.

Аналітик анотацій повинен слухати і транскрибувати аудіофайли, а також оцінювати відповіді голосового помічника і використання Siri української мови на основі даних клієнтів, які візьмуть участь у програмі оцінки якості.

Нагадаємо, що Apple представила нові iPad і дві моделі смарт-годинників.

До слова, Apple показала інтерʼєр свого першого магазину на воді в Сінгапурі.