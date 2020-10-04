Зеленський підписав указ про залучення в Україну програмістів з Білорусі



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Документ сприятиме розвитку інвестиційного потенціалу України, залучення висококваліфікованих ІТ-фахівців та інноваторів

Документ передбачає цілу низку пільг для білоруських IT-фахівців

Президент Володимир Зеленський підписав указ, який впроваджує низку пільг для програмістів з Білорусі, які вирішать переїхати до України і працювати на території нашої країни.

Про це повідомляє офіційний сайт голови держави.

Очікується, що документ сприятиме розвитку інвестиційного потенціалу України, залучення висококваліфікованих ІТ-фахівців та інноваторів.

Зокрема, президент розпорядився, щоб уряд продовжив до 180 днів на рік термін тимчасового перебування громадян Білорусі на території України. Це стосується підприємців, фахівців у сфері інформаційних технологій і інновацій, імміграція яких відповідає інтересам України, і членів їх сімей.

Також Кабмін повинен запустити пілотний проєкт за спрощеним оформлення посвідки на проживання для білорусів. Термін отримання таких документів без необхідності додаткового виїзду за межі України планують скоротити до трьох днів.

Окремо уряд має оптимізувати отримання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства, щоб працевлаштувати білоруських ІТ-фахівців. Пропонується скоротити до п’яти днів термін надання такого дозволу і передбачити можливість його отримання за принципом «мовчазної згоди».

До того ж президентський указ вимагає удосконалення процедури реєстрації білоруських ІТ-фахівців як фізичних осіб-підприємців – платників єдиного податку.

Також уряд має забезпечити функціонування єдиного інформаційного порталу і телефонів гарячої лінії для консультацій білорусам, які іммігрують до України.

Разом з тим державні адміністрації областей України, а також Києва, повинні сприяти наданню консультацій громадянам Білорусі, які іммігрують в Україну.

На тлі масштабних протестів в Білорусі в зоні ризику опинилася одна з найпрогресивніших сфер бізнесу країни – IT-сектор, який забезпечував до 10% ВВП країни.

Нагадаємо, в Україну переїхала одна з найбільших білоруських IT-компаній.

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