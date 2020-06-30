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    У світі

    Американку засудили за те, що пускала в дім дикого ведмедя

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    Чорний ведмідь - Американку засудили за те, що пускала в дім дикого ведмедя
    Чорний ведмідь

    Жінку звинуватили у тому, що вона піддала небезпеці життя дітей

    Мешканку американського міста Дінгман Тауншіп (штат Пенсільванія) засудили до 12 місяців випробувального терміну і штрафу в 500 доларів за те, що неодноразово пускала додому дикого, чорного ведмедя і годувала його. Про це повідомляють на сайті телеканалу KLFY.

    Згідно з матеріалами справи, Десмонд Шеррі (Sherry Desmond) і її співмешканець Ніколас Клемент (Nicolas Clemente) дозволяли тварині увійти в приміщення в присутності дітей.

    Поліцейські провели обшук вдома у пари і вилучили кілька ґаджетів, в тому числі мобільні телефони, на яких містилися фотографії та відео годування ведмедя. На них видно, як Десмонд і Клемент дозволяють своїм 15-річній дочці і сину, чий вік невідомий, погодувати дику тварину. Фотографії датовані 2017 і 2018 роками.

    Десмонд звинуватили в тому, що вона піддала небезпеці життя дітей. Крім того, їй висунули звинувачення в незаконному керуванні автомобілем і втручанні в дику природу.

    Барибал, або чорний ведмідь, – найбільше поширений в Північній Америці вид ведмедів. Представники цього виду дуже рідко нападають на людей.

    Раніше повідомляли, що ведмідь під час пандемії облюбував готель на російському курорті

    США штраф тварини поліція
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