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    У світі

    У Нідерландах повідомили про другий випадок зараження коронавірусом від тварини

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    <p>Норки заразили коронавірусом дві людини</p> - У Нідерландах повідомили про другий випадок зараження коронавірусом від тварини

    Норки заразили коронавірусом дві людини

    Ризик підхопити коронавірус від тварини все ж є «мінімальним»

    У Нідерландах виявили другий випадок зараження людини коронавірусом від норки з Covid-19.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра сільського господарства Карола Шутен.

    За її словами, ризик підхопити коронавірус від тварини є «мінімальним»: якщо лише не йдеться про ферми, де тварин тримають.

    Уперше про передачу вірусу від тварини до людини в Нідерландах повідомили 26 квітня. Тоді зазначалося, що Covid-19 виявили в одного з працівників ферми, де розводять норок для хутра – його він начебто підхопив від тварини.

    До слова, вчені з США і Британії випробували вакцину від Covid-19 на макаках.

    Також вчені дослідили, що коти можуть заражати один одного коронавірусом.

    Раніше повідомляли, що у нью-йоркському зоопарку Бронкса коронавірусом заразилася тигриця.

    Також вчені з Вуханського інституту вірусології та Хуачжунского сільськогосподарського університету виявили, що кішки здатні виробляти антитіла до COVID-19: у 15 зі 102 досліджених кішок виявили антитіла до коронавірусу SARS-CoV-2.

    здоров'я Нідерланди тварини коронавірус
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