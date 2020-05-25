У Нідерландах повідомили про другий випадок зараження коронавірусом від тварини



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Норки заразили коронавірусом дві людини

Ризик підхопити коронавірус від тварини все ж є «мінімальним»

У Нідерландах виявили другий випадок зараження людини коронавірусом від норки з Covid-19.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра сільського господарства Карола Шутен.

За її словами, ризик підхопити коронавірус від тварини є «мінімальним»: якщо лише не йдеться про ферми, де тварин тримають.

Уперше про передачу вірусу від тварини до людини в Нідерландах повідомили 26 квітня. Тоді зазначалося, що Covid-19 виявили в одного з працівників ферми, де розводять норок для хутра – його він начебто підхопив від тварини.

До слова, вчені з США і Британії випробували вакцину від Covid-19 на макаках.

Також вчені дослідили, що коти можуть заражати один одного коронавірусом.

Раніше повідомляли, що у нью-йоркському зоопарку Бронкса коронавірусом заразилася тигриця.

Також вчені з Вуханського інституту вірусології та Хуачжунского сільськогосподарського університету виявили, що кішки здатні виробляти антитіла до COVID-19: у 15 зі 102 досліджених кішок виявили антитіла до коронавірусу SARS-CoV-2.