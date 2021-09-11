Американський дипломат назвав Путіна невдахою

Дипломат не відкидає, що Росія може розпочати новий виток агресії проти України

Президент Росії Володимир Путін вже увійшов в історію як невдаха. Таку думку на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES) висловив колишній посол США в Україні Джон Гербст, повідомляє сайт телеканалу «Україна 24».

«Путін вже увійшов в історію як людина, яка проводить агресивну політику, як невдаха, що руйнує свою країну і життя. США постійно обговорюють це питання, постійно закликають західних партнерів, у тому числі й Німеччину, до обговорення агресії та її припинення. США і з Росією обговорюють це питання. Це відбувається постійно, але Путін цього ще не розуміє. Росіяни розуміють, але Путін не розуміє. Він вважає, що ситуація нормальна, в той час як інші країни вважають, що це не так», – сказав він.

Дипломат запевняє, що «російська агресія є загрозою і її не можна ігнорувати», і не відкидає, що Росія може розпочати новий виток агресії проти України.

«Якщо це станеться, я думаю, що США накладуть дуже серйозні санкції на Росію, і ці санкції зможуть просто зруйнувати економіку Росії. Також я думаю, що буде багато смертей як з боку Росії, так і з боку України. Дуже поганий прогноз. Але у Путіна будуть серйозні проблеми, оскільки цього разу вже буде чітка і відкрита агресія», – сказав Гербст.

Нагадаємо, треба бути повним камікадзе, аби за обставин, які зараз у Росії та зовні, починати просуватися широкомасштабно у бік України, заявив дипломат, міністр закордонних справ (2007-2009) Володимир Огризко.

До слова, президент України вкотре підкреслив, що небезпека повномасштабного військового конфлікту абсолютно реальна, і її джерелом є не Україна, а Російська Федерація. Висловлювання Володимира Зеленського про можливість повноцінної війни з Росією в Кремлі назвали апокаліптичними.

Раніше під час форуму YES Brainstorming Володимир Зеленський поставив ультиматум НАТО, зазначивши, що Україна готова до вступу до організації.

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