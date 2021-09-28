Американський літак-розвідник пройшов над Чорним морем. Росія підняла винищувач

Росіяни підняли у повітря винищувач Су-27, щоб контролювати пересування американського літака-розвідника

Екіпаж російського літака супроводжував американське повітряне судно

У вівторок, 28 вересня, стратегічний літак-розвідник військово-повітряних сил США RC-135 здійснив політ над акваторією Чорного моря. Росія підняла винищувач, повідомив Національний центр управління обороною РФ (НЦУО).

«Для розпізнання повітряної цілі і недопущення нею порушення державного кордону РФ в повітря було піднято винищувач Су-27 зі складу чергових сил з протиповітряної оборони Південного військового округу», – йдеться в повідомленні.

За інформацією НЦУО, екіпаж російського винищувача ідентифікував повітряну ціль як стратегічний літак-розвідник RC-135 ВПС США і супроводив його над акваторією Чорного моря.

«Після розвороту іноземного військового літака від державного кордону Російської Федерації російський винищувач благополучно повернувся на аеродром базування», – повідомили у військовому відомстві.

Нагадаємо, Фінляндія повідомила про активність розвідки Росії та Китаю. Іноземні держави проявляють інтерес до політичних рішень країни та до її відносин з НАТО

Нещодавно угруповання російськомовних кіберзлочинців BlackMatter здійснило хакерську атаку на великого американського постачальника зерна та м'яса New Cooperative.

Читайте також: