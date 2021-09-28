Американський літак-розвідник пройшов над Чорним морем. Росія підняла винищувач
Екіпаж російського літака супроводжував американське повітряне судно
У вівторок, 28 вересня, стратегічний літак-розвідник військово-повітряних сил США RC-135 здійснив політ над акваторією Чорного моря. Росія підняла винищувач, повідомив Національний центр управління обороною РФ (НЦУО).
«Для розпізнання повітряної цілі і недопущення нею порушення державного кордону РФ в повітря було піднято винищувач Су-27 зі складу чергових сил з протиповітряної оборони Південного військового округу», – йдеться в повідомленні.
За інформацією НЦУО, екіпаж російського винищувача ідентифікував повітряну ціль як стратегічний літак-розвідник RC-135 ВПС США і супроводив його над акваторією Чорного моря.
«Після розвороту іноземного військового літака від державного кордону Російської Федерації російський винищувач благополучно повернувся на аеродром базування», – повідомили у військовому відомстві.
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