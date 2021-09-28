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    Американський літак-розвідник пройшов над Чорним морем. Росія підняла винищувач

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    Росіяни підняли у повітря винищувач&nbsp;Су-27, щоб контролювати пересування американського літака-розвідника - Американський літак-розвідник пройшов над Чорним морем. Росія підняла винищувач
    Росіяни підняли у повітря винищувач Су-27, щоб контролювати пересування американського літака-розвідника
    фото з відкритих джерел

    Екіпаж російського літака супроводжував американське повітряне судно

    У вівторок, 28 вересня, стратегічний літак-розвідник військово-повітряних сил США RC-135 здійснив політ над акваторією Чорного моря. Росія підняла винищувач, повідомив Національний центр управління обороною РФ (НЦУО).

    «Для розпізнання повітряної цілі і недопущення нею порушення державного кордону РФ в повітря було піднято винищувач Су-27 зі складу чергових сил з протиповітряної оборони Південного військового округу», – йдеться в повідомленні.

    За інформацією НЦУО, екіпаж російського винищувача ідентифікував повітряну ціль як стратегічний літак-розвідник RC-135 ВПС США і супроводив його над акваторією Чорного моря.

    «Після розвороту іноземного військового літака від державного кордону Російської Федерації російський винищувач благополучно повернувся на аеродром базування», – повідомили у військовому відомстві.

    Нагадаємо, Фінляндія повідомила про активність розвідки Росії та Китаю. Іноземні держави проявляють інтерес до політичних рішень країни та до її відносин з НАТО

    Нещодавно угруповання російськомовних кіберзлочинців BlackMatter здійснило хакерську атаку на великого американського постачальника зерна та м'яса New Cooperative.

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    Теги: розвідка Росія США політ повітря
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    Американський літак-розвідник пройшов над Чорним морем. Росія підняла винищувач