Російські хакери атакували американську компанію, пов’язану із продовольчою безпекою США

Компанія, яку атакували злочинці, посідає важливе місце у системі постачання Сполученим Штатам м'яса та зерна

Кіберзлочинці вимагають $5,9 млн за припинення атаки на сервери підприємства

Угруповання російськомовних кіберзлочинців «BlackMatter» здійснило хакерську атаку на великого американського постачальника зерна та м'яса «New Cooperative». Про це повідомляє видання Cyberscoop.

Хакери атакували компанію, що базується в штаті Айова. Це фермерське об'єднання відіграє важливу роль у забезпеченні США зерном і м'ясом. Кіберзлочинців пов'язують з Росією.

Після завантаження на незалежний аналітичний сайт елементів програмного забезпечення, що хакери використовували для здирництва, дослідники отримали доступ до листування кіберзлочинців із керівництвом компанії. З листів стало відомо, що хакери зажадали від компанії $5,9 млн.

Аналітики постраждалої компанії запитали кіберзлочинців, чому вони атакували підприємство, яке є частиною американської критичної інфраструктури, незважаючи на те, що раніше вони обіцяли не проводити атаки такого роду. Представник «BlackMatter» відповів, що їх обіцянки не поширюється на «New Cooperative». Він також пригрозив, що протягом п'яти днів сума викупу збільшиться вдвічі, якщо компанія і надалі буде дотримуватися подібної тактики перемовин.

У листуванні переговорники New Cooperative намагалися вмовити хакерів припинити атакувати компанію, адже вона відіграє дуже важливу роль у ланцюжку постачання харчових продуктів.

У відповідь представник «BlackMatter» порадив компанії почати шукати гроші. Чи буде їх сплачено, наразі невідомо. Постраждала компанія звернулася в американські правоохоронні органи та паралельно почала власне розслідування.

Раніше кіберзлочинці з BlackMatter заявили в інтерв'ю, що не планують атакувати об'єкти американської критичної інфраструктури, щоб не привертати до себе уваги американських спецслужб.

Нагадаємо, нещодавно група технічних експертів, що назвали себе Білоруськими кіберпартизанами», пообіцяла оприлюднити сенсаційні матеріали про Лукашенка та його оточення.

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