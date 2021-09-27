У Фінляндії активізувалися спецслужби Росії та Китаю
Фінляндія поскаржилась на те, що іноземна розвідка нарощує активність
Фінляндія повідомила про активність розвідки Росії та Китаю. Іноземні держави проявляють інтерес до політичних рішень країни та до її відносин з НАТО. Про це пише Yle.
Зазначається, що розвідка Китаю та Росії зацікавлена в значущих політичних рішеннях Фінляндії, в її відносинах із НАТО, а також в питаннях арктичної території та сфери кібербезпеки.
«На ситуації позначається погіршення відносин між державами. У цих умовах особливо авторитарні держави відчувають необхідність в розвідувальній інформації. За нашими оцінками, в Фінляндії триває широкомасштабна діяльність іноземних розвідок. Фінляндія цікавить, головним чином, Китай і Росію», – заявив голова SUPO Антті Пелттарі.
Пелттарі також додав, що в Фінляндії зацікавлена й розвідка інших невеликих країн, однак вони сконцентровані лише на вихідцях із країни.
Фінляндія, зі свого боку, занепокоєна саме кіберзлочинністю, оскільки зловмисники можуть, наприклад, паралізувати роботу комунальних служб й лікарень.
Нагадаємо, нещодавно угруповання російськомовних кіберзлочинців «BlackMatter» здійснило хакерську атаку на великого американського постачальника зерна та м'яса «New Cooperative».