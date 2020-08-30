Розвідка США відмовилася від брифінгів для конгресменів



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Вся інформація, як і раніше буде направлятися в письмовому вигляді

Офіс директора національної розвідки США призупинив брифінги для членів комітетів з розвідки Конгресу з питання забезпечення безпеки на президентських виборах через витік секретних даних з минулих зустрічей.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерело.

«Директор Національної розвідки США Джон Реткліфф надавав комітету інформацію, і інформація просочувалася. Був то верткий Шифф або хтось інший. Вони зливають інформацію. Що ще гірше, так це те, що вони зливають невірну інформацію», - прокоментував журналістам рішення Офісу розвідки Трамп.

За попередніми даними, американська розвідка попередила членів конгресу, що особистих зустрічей з даного питання проводитися не буде, проте вся інформація, як і раніше буде направлятися в письмовому вигляді.

Зазначається, що інші відомства, які беруть участь у забезпеченні безпеки на майбутніх виборах, будуть як і раніше проводити для законодавців брифінги і регулярно направляти їм інформацію в письмовій формі.

Йдеться про Мін'юст США, Міністерство оборони і Міністерство внутрішньої безпеки.