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    У світі

    Розвідка США відмовилася від брифінгів для конгресменів

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    Розвідка США відмовилася від брифінгів для конгресменів

    Вся інформація, як і раніше буде направлятися в письмовому вигляді

    Офіс директора національної розвідки США призупинив брифінги для членів комітетів з розвідки Конгресу з питання забезпечення безпеки на президентських виборах через витік секретних даних з минулих зустрічей.

    Про це повідомляє Politico з посиланням на джерело.

    «Директор Національної розвідки США Джон Реткліфф надавав комітету інформацію, і інформація просочувалася. Був то верткий Шифф або хтось інший. Вони зливають інформацію. Що ще гірше, так це те, що вони зливають невірну інформацію», - прокоментував журналістам рішення Офісу розвідки Трамп.

    За попередніми даними, американська розвідка попередила членів конгресу, що особистих зустрічей з даного питання проводитися не буде, проте вся інформація, як і раніше буде направлятися в письмовому вигляді.

    Зазначається, що інші відомства, які беруть участь у забезпеченні безпеки на майбутніх виборах, будуть як і раніше проводити для законодавців брифінги і регулярно направляти їм інформацію в письмовій формі.

    Йдеться про Мін'юст США, Міністерство оборони і Міністерство внутрішньої безпеки.

    розвідка США
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