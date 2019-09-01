Дуда пообіцяв «виставити рахунок» Німеччині за Другу світову війну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Польща «виставить рахунок» Німеччині за Другу світову війну - президент Польщі Анджей Дуда Фото: REUTERS / Florion Goga

Дуда нагадав про руйнівні наслідки війни для Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна найближчим часом »виставить рахунок» Німеччині за збитки, завдані під час Другої світової війни.

За його словами, найближчим часом парламентська комісія представить остаточну доповідь з цього питання, повідомляє Der Spiegel.

Дуда зазначив, що репараційні виплати з боку Німеччини є «питанням відповідальності і моралі».

«Війна, про яку ми говоримо сьогодні, завдала величезної шкоди в Польщі», – підкреслив польський президент.

Дуда нагадав про руйнівні наслідки війни для Польщі. Зокрема, він сказав, що майже шість мільйонів поляків були вбиті, багато міст серйозно постраждали, а польська столиця Варшава взагалі була повністю зруйнована.

При цьому він додав, що зараз у Польщі та Німеччини хороші відносини.

«Ми ніколи не забували історію, але Німеччина і Польща помирилися», – сказав Дуда.

Раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр вибачився перед Польщею за події Другої світової війни.