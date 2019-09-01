1 вересня – 80-ті роковини початку Другої світової війни



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Німецькі та радянські офіцери вітають нацистський прапор під час параду в Брест-Литовську, який відзначає демаркацію кордону на території тогочасної Польщі, 22 вересня 1939 Фото: АР

ільше 20 президентів приїдуть до Варшави

У Варшаві очікують в день відзначення 80-ї річниці початку Другої світової війни 1 вересня представників близько 40 країн, у тому числі 20 президентів.

Про це повідомляє «Радіо Польщі».

«Президент Польщі запросив лідерів Європейського союзу, НАТО і Східного партнерства на недільні церемонії...У Варшаві Президентський палац чекає представників близько 40 країн, у тому числі 20 президентів», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Росія не отримала запрошення.

31 серпня Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі, де він зустрівся з лідером країни Анджеєм Дудою.

Запрошені на урочисті заходи до Польщі мають бути тільки члени Європейського союзу, НАТО та держави Східного партнерства (Білорусь, Молдова, Україна, Вірменія, Азербайджан, Грузія).

Нагадаємо, Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року нападом фашистської Німеччини на Польщу. Цій події передувало укладення 23 серпня цього ж року пакту Молотова – Ріббентропа, із секретного протоколу цієї зустрічі у Москві відомо, що Ріббентроп повідомив Сталіна про намір Гітлера напасти на Польщу 1 вересня.

Після організованої провокації у прикордонному з Польщею місті Глейвіц, де 31 серпня було інсценовано захоплення будинку радіостанції, 1 вересня 1939 року, як і було заплановано Гітлером, фашистські війська вторглися в Польщу. Це і стало початком Другої світової війни, яка тривала аж до 2 вересня 1945 року. Жертвами наймасштабнішого військового конфлікту стали від 50 до 80 мільйонів людей, як військових, так і цивільних.

Масштабні відзначення цього трагічного для всього людства дня заплановані у багатьох європейських країнах, зокрема у Польщі.