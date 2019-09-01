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    У світі

    У Варшаві тривають заходи до 80-х роковин початку Другої світової війни

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    <span lang="UK">Пам'ятні заходи проходять на площі Пілсудського&nbsp;</span> - У Варшаві тривають заходи до 80-х роковин початку Другої світової війни
    Пам'ятні заходи проходять на площі Пілсудського 
    Фото: скріншот відео

    У меморіальних заходах беруть участь 40 офіційних делегацій

    У центрі Варшави на площі Пілсудського розпочалися меморіальні заходи з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.

    Участь у них беруть 250 іноземних гостей, серед яких близько 20 глав держав, зокрема і президент України Володимир Зеленський, повідомляє Укрінформ.

    Під час офіційної частини відбудеться військовий церемоніал, урочиста зміна варти біля Могили Невідомого солдата. Виступлять президенти Польщі та Німеччини Анджей Дуди і Франк-Вальтер Штайнмайєр та віцепрезидент США Майк Пенс.

    Загалом, у меморіальних заходах беруть участь 40 офіційних делегацій. Канцелярія президента Польщі запросила союзників Польщі по ЄС і НАТО, керівників міжнародних організацій, а також лідерів країн Східного партнерства.

    Серед гостей канцлерка ФРН Анґела Меркель, прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп та прем'єр-міністр Бельгії й майбутній президент Європейської Ради Шарль Мішель, представники Єврокомісії, а також президент України Володимир Зеленський і глави держав та урядів таких країн, як Чехія, Литва, Словаччина, Хорватія та Угорщина.

    У списку запрошених був і президент США Дональд Трамп. Однак через наближення урагану «Доріан» до узбережжя США він відмовився приїхати. США представлятиме на цих пам'ятних заходах віце-президент Майк Пенс.

    Заходи з вшанування жертв найбільшого збройного конфлікту в історії людства відбудуться в Варшаві та в Гданську.

    Як повідомлялося, президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмайєр визнав скоєні німцями воєнні злочини та злочини проти людяності під час Другої світової війни в Польщі. 

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