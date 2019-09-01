Президент Німеччини вибачився перед поляками за Другу світову війну



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Анджей Дуда та Франк-Вальтер Штайнмайєр на пам'ятному заході у місті Велюнь Фото: dpa

Франк-Вальтер Штайнмайєр подякував Польщі за простягнуту руку

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмайєр визнав скоєні німцями воєнні злочини та злочини проти людяності під час Другої світової війни в Польщі. Про це Штайнмаєр сказав у неділю, 1 вересня, під час церемонії вшанування жертв Другої світової війни, що відбулася в польському місті Велюнь.

«Я схиляю голову перед жертвами нападу на Велюнь. Схиляю голову перед польськими жертвами німецького насильницького панування. І я прошу пробачення», - сказав Штайнмайєр під час своєї промови, цитує агенція новин dpa. Ці слова президент ФРН виголосив німецькою та польською мовами.

Щодо скоєного німцями під час Другої світової війни федеральний президент наголосив: «Ми ніколи не забуватимемо. Ми хочемо й будемо пам'ятати. І приймаємо ту відповідальність, яку дає нам наша історія». Згодом він додав, що відповідальність німців за Другу світову війну «не промине».

Водночас Штайнмайєр вказав на те, що попри всі жахіття історії Польща та Німеччина зуміли простягнути одна одній руку примирення. «Ми вкрай вдячні за цю простягнуту руку, за готовність Польщі спільно йти шляхом примирення», - сказав він. Президент ФРН також наголосив, що Німеччина прагне йти цим шляхом примирення разом із Польщею.

Пам'ятний захід у місті Велюнь відбувся 1 вересня рано-вранці ще до сходу сонця. Крім Штайнмайєра, в ньому взяв також участь і президент Польщі Анджей Дуда. У своєму виступі Дуда наголосив, що «Друга світова війна змінила світ», і про це ніколи не можна забувати. Крім того, він подякував німецькому колезі, що той прибув у Велюнь та зазирнув правді в вічі.

Загалом для участі у пам'ятних заходах з нагоди 80-х роковин початку Другої світової війни, що проводяться в Польщі, прибуло понад 250 запрошених іноземних гостей. Серед гостей канцлерка ФРН Анґела Меркель, прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп та прем'єр-міністр Бельгії й майбутній президент Європейської Ради Шарль Мішель, представники Єврокомісії, а також президент України Володимир Зеленський і глави держав та урядів таких країн, як Чехія, Литва, Словаччина, Хорватія та Угорщина.

У списку запрошених був і президент США Дональд Трамп. Однак через наближення урагану «Доріан» до узбережжя США він відмовився приїхати. США представлятиме на цих пам'ятних заходах віце-президент Майк Пенс.

Заходи з вшанування жертв найбільшого збройного конфлікту в історії людства відбудуться в Варшаві та в Гданську.

Джерело: DW