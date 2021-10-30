Ангела Меркель розповіла, що відчувала в момент своєї відставки

Ангела Меркель була канцлеркою Німеччини 16 років і залишає посаду добровільно

Меркель поділилася, що відчула полегшення у момент відставки з поста канцлерки ФРН

Виконуюча обов'язки канцлерки ФРН Ангела Меркель поділилася своїми почуттями в момент відставки і розповіла, що зазнала полегшення і вдячність, коли отримала повідомлення із рук президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Слова політика передає Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За словами Меркель, вона задоволена виконаною роботою.

«Звичайно відчула якесь полегшення, але перш за все велику подяку за те, що я 16 років могла займати цю посаду. Може, пізніше я відчую і легкий смуток», – зазначила вона.

Політикиня звернула увагу, що якщо переговори про створення правлячої коаліції пройдуть за планом, то вона ще кілька тижнів пробуде на посаді.

«Кожен день можуть відбуватися речі, на які треба швидко реагувати, узгоджено з тими, хто зараз має більшість у Бундестазі», – резюмувала Меркель.

Нагадаємо, у Берліні, 26 жовтня, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив канцлерці Ангелі Меркель повідомлення про закінчення її повноважень.

Меркель отримала «свідоцтво про звільнення» в палаці Бельвю.

Ангела Меркель вперше обійняла посаду канцлера Німеччини 22 листопада 2005 року. У 2021-му Меркель вирішила не висувати свою кандидатуру на парламентських виборах.

У державі вибори нового складу Бундестагу відбулися 26 вересня. Перше місце у виборчих перегонах посіла Соціал-демократична партія Німеччини. Ця політсила обійшла панівну німецьку партію «Християнсько-демократичний союз», до якої входить Меркель.

Поки в країні ще не сформували новий уряд, Меркель буде виконувачем обов'язків канцлера. Можливим кандидатом на посаду канцлера є лідер Соціал-демократичної партії Олаф Шольц.







