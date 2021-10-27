Більше не канцлерка: Меркель отримала «свідоцтво про звільнення» (фото)
Ангелу Меркель офіційно відправили на пенсію
У Берліні у вівторок ввечері, 26 жовтня, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив канцлерці Ангелі Меркель повідомлення про закінчення її повноважень.
Меркель отримала «свідоцтво про звільнення» в палаці Бельвю, свідчать фото, опубліковані Reuters.
Штайнмаєр також подякував Меркель перед тим, як вручити «свідоцтво про звільнення».
Нагадаємо, Ангела Меркель вперше обійняла посаду канцлера Німеччини 22 листопада 2005 року. У 2021-му Меркель вирішила не висувати свою кандидатуру на парламентських виборах.
У державі вибори нового складу Бундестагу відбулися 26 вересня. Перше місце у виборчих перегонах посіла Соціал-демократична партія Німеччини. Ця політсила обійшла панівну німецьку партію «Християнсько-демократичний союз», до якої входить Меркель.
Поки в країні ще не сформували новий уряд, Меркель буде виконувачем обов'язків канцлера. Можливим кандидатом на посаду канцлера є лідер Соціал-демократичної партії Олаф Шольц.