Більше не канцлерка: Меркель отримала «свідоцтво про звільнення» (фото)

Ангела Меркель отримала від Франка-Вальтера Штайнмаєра «свідоцтво про звільнення»

Ангелу Меркель офіційно відправили на пенсію

У Берліні у вівторок ввечері, 26 жовтня, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив канцлерці Ангелі Меркель повідомлення про закінчення її повноважень.

Меркель отримала «свідоцтво про звільнення» в палаці Бельвю, свідчать фото, опубліковані Reuters.

Штайнмаєр також подякував Меркель перед тим, як вручити «свідоцтво про звільнення».

Нагадаємо, Ангела Меркель вперше обійняла посаду канцлера Німеччини 22 листопада 2005 року. У 2021-му Меркель вирішила не висувати свою кандидатуру на парламентських виборах.

У державі вибори нового складу Бундестагу відбулися 26 вересня. Перше місце у виборчих перегонах посіла Соціал-демократична партія Німеччини. Ця політсила обійшла панівну німецьку партію «Християнсько-демократичний союз», до якої входить Меркель.

Поки в країні ще не сформували новий уряд, Меркель буде виконувачем обов'язків канцлера. Можливим кандидатом на посаду канцлера є лідер Соціал-демократичної партії Олаф Шольц.

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