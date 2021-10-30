Наприкінці листопада Разумкова можуть позбавити депутатського мандата, – нардепка

Рішення про позбавлення Дмитра Разумкова депутатського мандата можуть ухвалити на з’їзді партії «Слуга народу»

«Партія до жодного депутата всіх рівнів ще не застосовувала процедури позбавлення мандата» – заступниця голови фракції

Рішення про позбавлення ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова депутатського мандата можуть ухвалити на з’їзді партії «Слуга народу». Про це розповіла народна депутатка, заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, – повідомляє телеканал «Дом».

«Це рішення справді не ухвалює парламентська фракція, тому що у нас навіть у фракції є люди, наприклад, які не входять до партії. З’їзд партії – це вищий орган, і в його компетенції ухвалювати такі рішення», – пояснила вона.

Кравчук зазначила, що партія до жодного депутата всіх рівнів ще не застосовувала процедури позбавлення мандата.

«Тому це може бути прецедент», – наголосила вона.

Нардепка повідомила, що з’їзд партії «Слуга народу» запланований на кінець листопада.

«Але я не знаю, чи є це питання на порядку денному з’їзду. Ми, напевно, ще спостерігатимемо, як розвиваються події», – додала вона.

Кравчук пояснила, чому спочатку порушували питання про зняття Разумкова з посади спікера Верховної Ради, а тепер і про позбавлення мандата народного депутата.

«Ми йшли в політику від Володимира Зеленського, від президента. І коли хтось починає свій автономний політичний шлях, то взагалі це нормально. У нас рабства немає, ніхто нікого не закував у кайдани. Але було б правильно, знаєте, як кажуть, входити в історію власним коштом», – зазначила парламентарій.

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.

Як повідомлялося, трьом народним депутатам від «Слуги народу», які голосували проти відсторонення спікера Дмитра Разумкова та вважаються близькими до нього, надані гарантії, що їх не будуть намагатися позбавити депутатського мандата у разі виходу з фракції.