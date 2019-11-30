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    У світі

    Сінгапур змусив Facebook виправити допис з фейком

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    Сінгапур змусив Facebook виправити допис з фейком

    Можливість звернутися до соцмереж з вимогою виправляти дописи користувачів передбачає ухвалений у Сінгапурі раніше закон про боротьбу з фейковими новинами

    Соцмережа Facebook виправила допис одного з користувачів на вимогу уряду Сінгапуру.

    Про це повідомляє Deutsche Welle.

    «Уряд Сінгапуру зобов’язав соціальну мережу Facebook внести корективи до допису одного з користувачів цієї соціальної мережі, у якому, на думку влади країни, міститься неправдива інформація», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомили у Facebook у суботу, 30 листопада, вони змушені були вдатися до такого кроку після відповідного звернення уряду країни.

    «Facebook за законом зобов’язаний повідомити вам, що уряд Сінгапуру стверджує, що цей пост містить неправдиву інформацію», – повідомлення такого змісту було додане адміністрацією соцмережі під постом користувача від 23 листопада. При цьому жодні виправлення у сам допис не вносилися. Також це повідомлення відображається лише для деяких користувачів Facebook.

    Можливість звернутися до соцмереж з вимогою виправляти дописи користувачів передбачає ухвалений у Сінгапурі раніше закон про боротьбу з фейковими новинами, який нещодавно набув чинності.

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    закон Facebook уряд
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