Антипутінські протести: на вулиці Хабаровська знову вийшли близько 20 тис. осіб



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Спочатку протестувальники зібралися біля будівлі уряду Хабаровського краю, а потім рушили ходою вулицями міста

Акції протесту в Хабаровську почалися 11 липня

Жителі російського Хабаровська третю суботу поспіль вийшли на несанкціонований мітинг на підтримку колишнього губернатора Сергія Фургала.

Як повідомляють росЗМІ, спочатку протестувальники зібралися біля будівлі уряду краю на площі Леніна, а потім рушили ходою вулицями міста.

Учасники акції з плакатами і прапорами скандують гасла «Путіна у відставку», «Я, ми, він, вона - за Фургала вся країна!» і «Свободу Фургалу!».

«Лозунг про відставку Путіна став частіше звучати після призначення губернатором Михайла Дегтярьова», - зазначає телеканал «Дождь» під час прямої трансляції з акції протесту.

За оцінками місцевого видання dvhab.ru, в акції беруть участь 15-20 тис. осіб.

Як додає «Интерфакс», мітинги сьогодні проходять також у Владивостоці і Південно-Сахалінську.

Акції протесту в Хабаровську почалися 11 липня. За різними даними, тоді на вулиці вийшли від 10 до 35 тис. осіб.

18 липня на вулиці Хабаровська вийшли понад 50 тисяч протестувальників.

Нагадаємо, Кремль не знає, що робити з антипутінськими протестами в регіонах.