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    У світі

    Протести у США: влада Чикаго прибрала два пам'ятника Колумбу

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    <p>Фото: chicago.suntimes.com</p> - Протести у США: влада Чикаго прибрала два пам'ятника Колумбу

    Фото: chicago.suntimes.com

    Протестувальники змушують владу прибирати пам'ятники Христофору Колумбу

    Влада американського міста Чикаго через протести вирішила прибрати з міського парку пам'ятник Христофору Колумбу.

    Про це повідомляє видання Chicago-Sun Times.

    Зазначається, що тиждень тому в парку стався силовий конфлікт протестувальників з поліцією, унаслідок чого були затримані 12 осіб, постраждали 18 співробітників поліції.

    Як повідомляє телеканал NBC Chicago, інший пам'ятник Колумбу, розташований у чиказькому районі Маленька Італія, також був вилучений.

    «Влада міста Чикаго - відповідно до розпорядження мера Лайтфут - тимчасово прибрала статуї Христофора Колумба в Грант-Парку і парку Арріго до подальшого повідомлення ... Цей захід пов'язаний з прагненням забезпечити громадську безпеку і зберегти безпечні умови для інклюзивного та демократичного суспільного діалогу про символи нашого міста», – йдеться в заяві офісу мера.

    Нагадаємо, у США протестувальники спалили американський прапор біля Білого Дому у Вашингтоні після виступу президента країни Дональда Трампа з промовою з нагоди Дня незалежності США.

    Раніше демонстранти знесли черговий пам’ятник Колумбу.

    Як повідомлялося,  десятки міст США охоплені акціями протесту, що супроводжуються заворушеннями. Вони почалися після смерті в Міннеаполісі темношкірого Джорджа Флойда, який помер після грубого арешту.

    Протести проти расизму все частіше призводять до осквернення і знищення пам'ятників історичним постатям. Так, в червні був знесений пам'ятник Колумбу місті Річмонд (штат Вірджинія).

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