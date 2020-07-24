Протести у США: влада Чикаго прибрала два пам'ятника Колумбу



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Фото: chicago.suntimes.com

Протестувальники змушують владу прибирати пам'ятники Христофору Колумбу

Влада американського міста Чикаго через протести вирішила прибрати з міського парку пам'ятник Христофору Колумбу.

Про це повідомляє видання Chicago-Sun Times.

Зазначається, що тиждень тому в парку стався силовий конфлікт протестувальників з поліцією, унаслідок чого були затримані 12 осіб, постраждали 18 співробітників поліції.

Як повідомляє телеканал NBC Chicago, інший пам'ятник Колумбу, розташований у чиказькому районі Маленька Італія, також був вилучений.

«Влада міста Чикаго - відповідно до розпорядження мера Лайтфут - тимчасово прибрала статуї Христофора Колумба в Грант-Парку і парку Арріго до подальшого повідомлення ... Цей захід пов'язаний з прагненням забезпечити громадську безпеку і зберегти безпечні умови для інклюзивного та демократичного суспільного діалогу про символи нашого міста», – йдеться в заяві офісу мера.

Нагадаємо, у США протестувальники спалили американський прапор біля Білого Дому у Вашингтоні після виступу президента країни Дональда Трампа з промовою з нагоди Дня незалежності США.

Раніше демонстранти знесли черговий пам’ятник Колумбу.

Як повідомлялося, десятки міст США охоплені акціями протесту, що супроводжуються заворушеннями. Вони почалися після смерті в Міннеаполісі темношкірого Джорджа Флойда, який помер після грубого арешту.

Протести проти расизму все частіше призводять до осквернення і знищення пам'ятників історичним постатям. Так, в червні був знесений пам'ятник Колумбу місті Річмонд (штат Вірджинія).