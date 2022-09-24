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Антивоєнний мітинг у Москві: поліцейські заносять людей у автозаки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Антивоєнний мітинг у Москві: поліцейські заносять людей у автозаки
Москва, людей заносять у автозак
фото: скріншот із відео

У Санкт-Петербурзі також тривають затримання

На антивоєнному мітингу у Москві почалися затримання. Чоловіка на відео поліцейські швидко забрали в автозак. Пакують і дівчат. Загальна кількість затриманих – кілька десятків людей. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Так, за даними Telegram-каналу Baza, силовикам сьогодні було надано особливу вказівку звертати увагу на дівчат у чорному одязі. Тому що організатори мітингу просили жінок надягати жалобні кольори. Втім, жінок у чорному на Чистих прудах було дуже мало, як і взагалі мітингувальників.

Після минулого антивоєнного мітингу на Старому Арбаті в Москві було затримано кілька сотень людей. У результаті затриманим молодим людям масово вручили повістки до військкомату прямо у відділах поліції.

У Санкт-Петербурзі на Сінній площі жорсткі затримання. Поліція скручує тих, хто вийде на антивоєнний мітинг.

Раніше стало відомо, куди куди РФ планує відправити мобілізованих.

Тим часом на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією та іншими державами.

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Теги: путін мобілізація поліція відео мітинг

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