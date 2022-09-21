Мобілізація в РФ: чеченські жінки збираються на мітинг

Правозахисники заявляють, що «добровольцями« у Чечні змушують стати і людей з інвалідністю чи судимістю

Чеченські жінки мають намір провести мітинг проти відправлення своїх синів на війну з Україною – такий заклик поширюється у місцевих месенджерах. У ньому сказано, що мітинг відбудеться 21 вересня біля мечеті «Серце Чечні» у Грозному.

«Настав день, коли ми всі дружно маємо показати свою згуртованість. Наших дітей відправили на війну вмирати, всі мої сини в Україні, двоє з них уже мертві. Решту я їм не віддам. Якщо вийду я одна до мечеті, мене залякають чи ще гірше». Але якщо ми всі будемо разом, і скажемо, що наші діти – не витратний матеріал, то наші діти будуть з нами. Одними статусами в соцмережах ми не зможемо врятувати своїх дітей», - сказано в повідомленні (переклад з чеченської мови Кавказ. Реалії).

У цей час, як повідомили джерела Кавказ. Реалії, наближений до голови Чечні кадій Веденського району Арбі Джафаров, ходить дворами сіл району та закликає місцевих жителів нікуди не виходити у вказаний час та залишатися вдома.

Після підписання адміністрацією глави республіки Рамзаном Кадировим указу про осінню мобілізацію «основного та резервного складів призовної комісії», у Чечні активно йде розсилка звернень з проханням не відправляти їх синів на війну.

Кампанія з мобілізації, згідно з проектом, розпочнеться 1 жовтня і триватиме до кінця року. МВС республіки буде доручено виявляти ухилістів та доставляти їх у військові комісаріати.

Рамзан Кадиров заявив, що глави російських регіонів мають провести «самомобілізацію« та підготувати добровольців для відправки на війну в Україні, не чекаючи оголошення Кремлем воєнного стану. На думку голови Чечні, якщо кожен регіон підготує хоча б одну тисячу добровольців – «питання вирішення завдань спецоперації можна було б закрити в найкоротший термін«. Правозахисники заявляють, що «добровольцями« у Чечні змушують стати і людей з інвалідністю чи судимістю. Одними з перших про примус воювати повідомив рух 1ADAT: за словами його представників, у Чечні викрадають молодих людей та під загрозами кримінального переслідування змушують виїжджати в Україну чи вимагають великих сум грошей за звільнення.