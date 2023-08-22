Москва не здатна захистити свої авіабази від атаки дронів – британська розвідка

Деякі атаки БПЛА на російські військові об'єкти відбуваються з території Росії

Системні атаки безпілотників на російські аеродроми порушують питання про здатність Москви захистити стратегічні об'єкти в глибині країни. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, 19 серпня середнього бомбардувальника Ту-22 М3 російської далекої авіації, ймовірно, було знищено на авіабазі «Сільці» в Новгородській області, за 650 км від кордону з Україною. У Міноборони Росії заявили, що відповідальність за атаку несе безпілотний літальний апарат (БПЛА) на кшталт коптера.

«Якщо це правда, то це посилює оцінку того, що деякі атаки БПЛА на російські військові об'єкти відбуваються з території Росії. Коптерні БПЛА навряд чи зможуть досягти «Сольців» за межами Росії», – йдеться у повідомленні.

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За даними британської розвідки, Росія часто використовувала бомбардувальники Ту-22 М3 для запуску наперед неточних важких протикорабельних ракет Х-22 по Україні. На початку війни вони також провели інтенсивні бомбардування Маріуполя некерованими бомбами.

«Це щонайменше третя успішна атака на аеродроми дальньої авіації, що знову порушує питання про здатність Росії захистити стратегічні об'єкти в глибині країни», – зазначили у міноборони Британії.

Нагадаємо, пізно ввечері 21 серпня росіяни нібито виявили та ліквідували над Чорним морем два українські безпілотники літакового типу.

Крім того, вранці 21 серпня всі аеропорти Москви було закрито через наліт дронів. Оголошувався так званий режим «Ковер», який вводиться при спробі збити невідомі об'єкти. Раніше військове відомство РФ заявило про те, що нібито було збито безпілотний літальний апарат над територією Істринського району Московської області.

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Раніше, у ніч на 18 серпня, Москву атакували три безпілотники. Один долетів до цілі та уразив її. Встановлено, що один із безпілотників упав на Експоцентр на Краснопресненській набережній. Інформації щодо постраждалих немає. За даними джерела в Міністерстві надзвичайних ситуацій, незначні пошкодження зафіксовані в одному з павільйонів Експоцентру.