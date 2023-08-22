Головна Світ Політика
search button user button menu button

Москва не здатна захистити свої авіабази від атаки дронів – британська розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Москва не здатна захистити свої авіабази від атаки дронів – британська розвідка
фото з відкритих джерел

Деякі атаки БПЛА на російські військові об'єкти відбуваються з території Росії

Системні атаки безпілотників на російські аеродроми порушують питання про здатність Москви захистити стратегічні об'єкти в глибині країни. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 19 серпня середнього бомбардувальника Ту-22 М3 російської далекої авіації, ймовірно, було знищено на авіабазі «Сільці» в Новгородській області, за 650 км від кордону з Україною. У Міноборони Росії заявили, що відповідальність за атаку несе безпілотний літальний апарат (БПЛА) на кшталт коптера.

«Якщо це правда, то це посилює оцінку того, що деякі атаки БПЛА на російські військові об'єкти відбуваються з території Росії. Коптерні БПЛА навряд чи зможуть досягти «Сольців» за межами Росії», – йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, Росія часто використовувала бомбардувальники Ту-22 М3 для запуску наперед неточних важких протикорабельних ракет Х-22 по Україні. На початку війни вони також провели інтенсивні бомбардування Маріуполя некерованими бомбами.

«Це щонайменше третя успішна атака на аеродроми дальньої авіації, що знову порушує питання про здатність Росії захистити стратегічні об'єкти в глибині країни», – зазначили у міноборони Британії.

Нагадаємо, пізно ввечері 21 серпня росіяни нібито виявили та ліквідували над Чорним морем два українські безпілотники літакового типу.

Крім того, вранці 21 серпня всі аеропорти Москви було закрито через наліт дронів. Оголошувався так званий режим «Ковер», який вводиться при спробі збити невідомі об'єкти. Раніше військове відомство РФ заявило про те, що нібито було збито безпілотний літальний апарат над територією Істринського району Московської області.

Раніше, у ніч на 18 серпня, Москву атакували три безпілотники. Один долетів до цілі та уразив її.  Встановлено, що один із безпілотників упав на Експоцентр на Краснопресненській набережній. Інформації щодо постраждалих немає. За даними джерела в Міністерстві надзвичайних ситуацій, незначні пошкодження зафіксовані в одному з павільйонів Експоцентру.

Теги: розвідка росія Міноборони військові бомбардування британська розвідка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Більшість росіян не бачать проблем через війну проти України
Хто відповідальний за війну – всі «русские» чи всі «росіяни»?
28 липня, 17:50
З 1 вересня за цим підручником вчитимуться не лише в Росії, але й на окупованих територіях України
«Короткий курс історії СВО». Кремль вкотре переписує історію
12 серпня, 13:31
Депутат Бундестагу закликав дати ЗСУ більше зброї, а не критикувати контрнаступ
Депутат Бундестагу закликав дати ЗСУ більше зброї, а не критикувати контрнаступ
26 липня, 08:18
Володимир Путін
Річниця хрещення Київської Русі: яку методичку для ЗМІ підготував Кремль
27 липня, 22:49
Санкції мають зменшити російський арсенал і закрити мережу поставок, які підтримують оборонну промисловість РФ
Британія ввела нові санкції проти РФ
8 серпня, 15:24
Гуров загинув у результаті аварії навчально-бойового літака Л-39 у російській республіці Адигея
У Росії розбився командир навчальної авіабази
15 серпня, 14:59
Навіть якщо до кінця літа ЗСУ не зроблять прорив, Україна може продовжити боротьбу до зими
Захід готує Україну до нового наступу у 2024 році – WSJ
13 серпня, 20:43
Окупант Жидко в 2022 році виконував обов'язки командувача Східного військового округу
Загадково помер російський генерал, який командував окупантами в Україні
16 серпня, 18:30
Примусова мобілізація в РФ не зачіпає дітей чиновників й олігархів
Скільки людей щомісяця мобілізує РФ: дані розвідки
18 серпня, 12:13

Політика

Навальний вважає, що окуповані території України – це вже Росія
Навальний вважає, що окуповані території України – це вже Росія
Індія поспіхом озброюється на тлі протистояння з однією країною
Індія поспіхом озброюється на тлі протистояння з однією країною
Знищено бомбардувальник РФ: супутникові фото аеродрома «Сольці» після атаки
Знищено бомбардувальник РФ: супутникові фото аеродрома «Сольці» після атаки
Москва не здатна захистити свої авіабази від атаки дронів – британська розвідка
Москва не здатна захистити свої авіабази від атаки дронів – британська розвідка
Вибори у Польщі. Чи переможуть «слуги України» і яку гру веде Росія?
Вибори у Польщі. Чи переможуть «слуги України» і яку гру веде Росія?
Болгарія повідомила, коли поставить Україні бронетехніку радянських зразків
Болгарія повідомила, коли поставить Україні бронетехніку радянських зразків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Розвідка повідомила, коли Кремль оголосить публічну мобілізацію
19K
Мухарський розповів, чому «чоловік в Україні – безправна істота. Сировинний придаток до самки»
13K
СБУ арештувала майно російського генерала в Україні на понад 1 млрд грн (фото)
9868
Економіст: Росія повертається до часів СРСР. І мова не про кордони
5560
Данія передає Україні винищувачі, але з умовою
5438
Атака «Шахедів» на Хмельниччину: пошкоджено фортецю «Меджибіж» (відео)

Новини

ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
Сьогодні, 10:24
Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW
Сьогодні, 07:05
Ситуація на фронті: Генштаб назвав райони, де ЗСУ стримують наступ окупантів
Сьогодні, 06:34
Віцепрем'єр Кубраков анонсував відкриття кошторисів об'єктів, що будуються за державні кошти
Вчора, 15:27
Окупанти безуспішно намагаються наступати на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:35
У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 21 серпня
Вчора, 04:57

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту