Авіакатастрофа Ан-24 у Росії: з'явилося відео падіння літака
Літак був випущений майже 50 років тому
У мережі з’явилося відео падіння російського літака Ан-24, який розбився 24 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі.
За даними The Moscow Times, літак був випущений майже 50 років тому. Борт із номером RA-47315 було вироблено в січні 1976 року на київському авіаційному заводі «Авіант». Таким чином він виробив практично весь відведений виробником термін експлуатації, але продовжував перевозити пасажирів.
В мережі з’явилося відео падіння російського літака Ан-24 pic.twitter.com/zp2QjhMlMr— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 25, 2025
За останні сім років із літаком сталося щонайменше чотири інциденти. У 2018 році він викотився за межі руліжної доріжки в Іркутській області, зачепив щоглу освітлення і пошкодив ліве крило. Після цього під час виконання рейсу Іркутськ – Бодайбо 3 квітня 2022 року в літака спрацювала система запобігання небезпечним зближенням із рейсом авіакомпанії «Сибір» (S7). 19 травня того ж року літак під час виконання рейсу Чита – Чара повернувся в аеропорт вильоту через відмову генератора.
Нагадаємо, 24 липня зник з радарів літак Ан-24 в Амурській області. На борту було 43 пасажири (з них п'ять дітей) і шість членів екіпажу. Про це повідомив губернатор Амурської області Василь Орлов.
Згодом було знайдено уламки пасажирського літака Ан-24, який зник з радарів. За попередньою інформацією, усі, хто перебував на борту загинули.