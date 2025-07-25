Авіакатастрофа Ан-24 у Росії: з'явилося відео падіння літака

Літак був випущений майже 50 років тому

У мережі з’явилося відео падіння російського літака Ан-24, який розбився 24 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі.

За даними The Moscow Times, літак був випущений майже 50 років тому. Борт із номером RA-47315 було вироблено в січні 1976 року на київському авіаційному заводі «Авіант». Таким чином він виробив практично весь відведений виробником термін експлуатації, але продовжував перевозити пасажирів.

За останні сім років із літаком сталося щонайменше чотири інциденти. У 2018 році він викотився за межі руліжної доріжки в Іркутській області, зачепив щоглу освітлення і пошкодив ліве крило. Після цього під час виконання рейсу Іркутськ – Бодайбо 3 квітня 2022 року в літака спрацювала система запобігання небезпечним зближенням із рейсом авіакомпанії «Сибір» (S7). 19 травня того ж року літак під час виконання рейсу Чита – Чара повернувся в аеропорт вильоту через відмову генератора.

Нагадаємо, 24 липня зник з радарів літак Ан-24 в Амурській області. На борту було 43 пасажири (з них п'ять дітей) і шість членів екіпажу. Про це повідомив губернатор Амурської області Василь Орлов.

Згодом було знайдено уламки пасажирського літака Ан-24, який зник з радарів. За попередньою інформацією, усі, хто перебував на борту загинули.