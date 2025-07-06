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Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
Пошкоджений будинок у Київській області
фото: голова Київської ОВА Микола Калашник/Telegram

На Київщині постраждали три людини

Росія атакувала Україну: вибухи лунали у Київській області, Запоріжжі, Харкові, є руйнування та постраждалі, Ілон Маск створив свою партію після підписання президентом США Дональдом Трампом закону, який збільшує державний борг, у РФ було неспокійно. «Главком» зібрав головні події ночі проти 6 липня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Київщину

У ніч на 6 липня окупаційна армія атакувала Україну безпілотниками. На Київщині через російські удари є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника.

За інформацією Калашника, внаслідок російської атаки у Вишгородському районі на Київщині постраждали три людини. 

«Чоловік 35 років отримав осколкові рани спини, рук та ніг. Жінка 79 років та чоловік 75 років отримали гостру реакцію на стрес. Вся необхідна медична допомога постраждалим надана на місці», – пише Калашник.

Росія атакувала Запоріжжя та Запорізький район

У ніч на 6 липня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя та Запорізький район безпілотниками. Виникли пожежі, повідомляє «Главком» із посиланням на телеграм-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За інформацією Федорова, внаслідок атаки «шахедами» пошкоджено приватне підприємство, фермерське господарство та складські приміщення. Як відомо, сталося кілька пожеж. 

Удари по Харкову

У ніч на 6 липня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. Є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

Терехов повідомив, що у Харкові пролунали вибухи внаслідок атаки «шахедами». Він написав, що дрони продовжують йти на місто, а деталі про удари з'ясовуються.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов написав, що по Харкову завдано щонаймеше три удари. За попередніми даними, влучання безпілотників зафіксовані в Шевченківському та Київському районах міста. 

Вибухи у Росії

У ніч на 6 липня безпілотники та БЕКи (безекіпажні катери, які використовуються у військово-морських операціях) атакували Новоросійськ у РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

 У Новоросійську пролунали гучні вибухи. Повідомляється, що місто атакували безпілотники та БЕКи з с FPV-дронами. Офіційною інформації наразі немає.

Маск створив свою партію

Ілон Маск оголосив про формування нової партії після підписання президентом США Дональдом Трампом закону, який збільшує державний борг на трильйони доларів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пост мільярдера.

«Коли йдеться про банкрутство нашої країни через марнотратство та хабарництво, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Сьогодні сформовано Американську партію, щоб повернути вам свободу», – написав Маск у Twitter.

Перехоплення літака над гольф-клубом Трампа

Винищувач F-16 Військово-повітряних сил США був піднятий у повітря для перехоплення легкомоторного літака, який порушив заборонений повітряний простір над гольф-клубом президента Дональда Трампа в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Інцидент стався у суботу, 5 липня, близько 14:39 за місцевим часом і вже став п’ятим випадком подібного порушення впродовж доби.

Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони (NORAD) підтвердило, що один зі своїх винищувачів виконав маневр «лоб в лоб» – стандартну процедуру для привернення уваги цивільного пілота. 

Теги: Київщина Запоріжжя Ілон Маск Микола Калашник Олег Синєгубов Ігор Терехов росія вибух США Харків

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