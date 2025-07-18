Воював у Сирії, загинув в Україні. Сили оброни знищили бурятського борця-окупанта

Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться сьогодні, 18 липня

ЗСУ ліквідували сержанта Цибікжапова 2 квітня 2025 року

Захисники України ліквідували російського окупанта Зорікто Цибікжапова. Про це повідомляє «Главком».

Зорікто Цибікжапова народився 17 вересня 1990 року у с. Усть-Егіта (Республіка Бурятія, РФ).

У школі займався вільною боротьбою. Ставав чемпіоном та призером районних, республіканських турнірів з вільної та національної боротьби.

Окупант Цибікжапов у 2013-2022 роках служив у 11-ій Окремій десантно-штурмовій бригаді. Брав участь у злочинній війні Росії на території Сирії. З 2023 року продовжив службу у 88-ій Окремій розвідувальній бригаді особливого призначення.

У 2025 році його було переведено до 57-ї бригада розвідувального батальйону мотострілецької бригади.

Захисники України ліквідували сержанта Цибікжапова 2 квітня 2025 року. У знищеного загарбника лишилося троє дітей.

Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться сьогодні, 18 липня.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росіїї за визначні спортивні досягнення.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Фетісов істерично відреагував на рішення організаторів Вільнюського марафону щодо участі російських спортсменів.

Вільнюський марафон раніше оголосив, що результати російських та білоруських спортсменів не будуть визнані, у разу здобуття ними призових місць.

«Вакханалія продовжується. Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів. Брати участь у таких змаганнях і на таких умовах – не поважати себе», – заявив Фетисов.

Вільнюський марафон має відбутися 14 вересня.