Атака дронів на російські аеропорти: авіакомпанії рахують мільярдні збитки

Атака дронів викликала колапс в аеропортах Росії, було cкасовано майже 400 рейсів

Російські авіакомпанії втратили близько 20 млрд рублів (близько $260 млн) через колапс в авіасполученні 5-6 липня. Скасування рейсів у першу добу в трьох аеропортах оцінюються в 4-6 млрд рублів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ. Станом на вечір 6 липня в аеропортах Шереметьєво, Пулково та Стригіно було скасовано понад 537 рейсів, а затримано більш ніж на дві години – понад 376.

Зазначається, що від скасування одного рейсу літака Boeing 737-800 у двокласному компонуванні авіакомпанія втрачає від 15 до 23 млн рублів (близько $200-300 тис.). У цю суму входять видатки аеропортні послуги за усередненими тарифами, працювати екіпажу і паливо. Так, у першу добу скасування рейсів у трьох аеропортах обійшлися компаніям у 3,9-5,9 млрд рублів (близько $50-77 млн).

Уточнюється, що в середньому обсяг додаткових витрат авіакомпаній у зв'язку з віяловими збоями розкладу в Росії за добу може досягти 20 млрд. рублів (близько $260 млн).

Раніше стало відомо, що через загрозу атак українських безпілотників у російських аеропортах тільки в Москві та Санкт-Петербурзі було скасовано та перенесено сотні авіарейсів. Через це в аеропортах утворилася тиснява, люди сиділи і лежали на підлозі, бо вільних місць у кафе та бізнес-залах не було. Також частину пасажирів годинами не випускали із літаків після посадки. Затримки та скасування рейсів також зафіксовані в аеропортах Єкатеринбурга, Нижнього Новгорода, Калінінграда та інших російських міст.

До слова, ми писали, що у російських аеропортах через загрозу атак дронами виник колапс. Тільки в Москві та Пітері скасовано майже 100 рейсів, і ще сотні перенесено.