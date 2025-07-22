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ГУР показав з чого складається новий російський безпілотник

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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ГУР показав з чого складається новий російський безпілотник
БпЛА оснащений китайською копією австралійського модуля передачі даних
колаж: glavcom.ua

Китайські технології в основі розвідувальної та фальш-цілі російського безпілотника

Головне управління розвідки Міністерства оборони України у розділі «Компоненти у зброї» порталу «War&Sanctions» опублікувало детальний аналіз складових нового безпілотного літального апарату, який Росія використовує як розвідник та фальш-ціль. Цей апарат застосовується для виявлення позицій української протиповітряної оборони та її перевантаження. За окремими даними, він також може нести бойову частину вагою до 15 кг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Як зазначають у розвідці, БпЛА має фюзеляж типу дельта-крило, подібний до Shahed-136 («герань-2»), але значно меншого розміру. Згідно з аналізом ГУР, всі складові та блоки цього безпілотника мають китайське походження.

ГУР показав з чого складається новий російський безпілотник фото 1
скріншот

Майже половина компонентів, включаючи польотний контролер з автопілотом, навігаційні модулі та антени, датчик повітряної швидкості та трубку Піто, походять від однієї китайської компанії CUAV Technology. Ця компанія спеціалізується на дослідженнях, розробках та виробництві системних модулів та додатків для БпЛА.

Примітно, що у жовтні 2022 року CUAV Technology офіційно оголосила про обмеження постачання своєї продукції до України та РФ з метою недопущення її використання у військових цілях. Однак, у 2023 році Росія презентувала БпЛА вертикального зльоту, нібито власної розробки, який виявився виробом CUAV Technology, доступним на AliExpress.

Також БпЛА оснащений китайською копією австралійського модуля передачі даних RFD900x компанії RFDesign. Цей пристрій, як і оригінальний зразок, призначений для передачі даних на великій відстані (до 40 км у прямій видимості залежно від антени). Пристрій дозволяє організовувати канал передачі даних від безпілотника до його наземної станції або від БпЛА до БпЛА, розширюючи таким чином можливості щодо ведення розвідки.

Як зазначає розвідка, двигуни DLE раніше вже використовувались РФ у БпЛА «Гербера» та «Пародія», а сервоприводи KST – у БпЛА Shahed-136 («герань-2») та V2U, універсальних модулях планування та корекції та авіаційних бомбах.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти здійснили чергову атаку на Одесу. Ворог обстріляв місто ударними дронами. Наслідки повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає «Главком».

Як повідомили в ОВА, внаслідок ворожого обстрілу є пошкодження цивільної інфраструктури. Зафіксовано пожежу адміністративної будівлі, також загорілись приватні автомобілі. Через вибухову хвилю у житлових будинках вибило вікна. 

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Теги: росія безпілотник ГУР

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