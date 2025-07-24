В Амурській області РФ знайдено уламки Ан-24: попередньо – всі загинули (відео)

Уламки літака було виявлено на схилі гори за 15 кілометрів від Тинди

В Амурській області Росії знайдено уламки пасажирського літака Ан-24, який зник з радарів. За попередньою інформацією, усі, хто перебував на борту загинули. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пропагандистські видання.

Уламки літака було виявлено на схилі гори за 15 кілометрів від Тинди. Ан-24 впав у важкодоступній місцевості, що ускладнює роботу рятувальників. Зазначається, що сьогоднішня катастрофа Ан-24 – другий за два місяці інцидент з цими літаками компанії «Ангара»

Нагадаємо, на борту літака Ан-24 було 43 пасажири (з них п'ять дітей) і шість членів екіпажу. Про це повідомив губернатор Амурської області Василь Орлов.

До слова, у Нижегородській області РФ розбився літак Су-34 під час виконання планового навчально-тренувального польоту. Обидва члени екіпажу живі.

Раніше у Приморському краї Російської Федерації під час виконання навчально-тренувального польоту впав штурмовик Су-25. Міністерство оборони РФ стверджує, що літак не був оснащений боєкомплектом та впав у безлюдній місцевості. Причиною інциденту начебто стала технічна несправність.

Як відомо, у Ленінградській області впав вертоліт Мі-28. Інцидент сталася у Волосовському районі.