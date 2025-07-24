Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Амурській області РФ знайдено уламки Ан-24: попередньо – всі загинули (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
В Амурській області РФ знайдено уламки Ан-24: попередньо – всі загинули (відео)
Російський Ан-24 розбився
фото: скриншот з відео

Уламки літака було виявлено на схилі гори за 15 кілометрів від Тинди

В Амурській області Росії знайдено уламки пасажирського літака Ан-24, який зник з радарів. За попередньою інформацією, усі, хто перебував на борту загинули. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пропагандистські видання.

Уламки літака було виявлено на схилі гори за 15 кілометрів від Тинди. Ан-24 впав у важкодоступній місцевості, що ускладнює роботу рятувальників. Зазначається, що сьогоднішня катастрофа Ан-24 – другий за два місяці інцидент з цими літаками компанії «Ангара»

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Нагадаємо, на борту літака Ан-24 було 43 пасажири (з них п'ять дітей) і шість членів екіпажу. Про це повідомив губернатор Амурської області Василь Орлов.

До слова, у Нижегородській області РФ розбився літак Су-34 під час виконання планового навчально-тренувального польоту. Обидва члени екіпажу живі.

Раніше у Приморському краї Російської Федерації під час виконання навчально-тренувального польоту впав штурмовик Су-25. Міністерство оборони РФ стверджує, що літак не був оснащений боєкомплектом та впав у безлюдній місцевості. Причиною інциденту начебто стала технічна несправність.

Як відомо, у Ленінградській області впав вертоліт Мі-28. Інцидент сталася у Волосовському районі.

Теги: авіакатастрофа росіяни росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи варто вірити в нового Трампа?
Чи варто вірити в нового Трампа?
15 липня, 13:27
За даними DeepState, ворог досяг просування поблизу Олексіївки, Дніпроенергії та у Шевченку
Окупанти захопили Андріївку та Костянтинопіль – DeepState
25 червня, 13:59
Наслідки удару дрона по житловому будинку в Білозерському
Росія атакувала багатоповерхівку на Донеччині: постраждала дитина
26 червня, 10:04
Кремль звинувачує ООН у «ігноруванні доказів», які доводять «легітимность» анексії територій
РФ намагається тиснути на ООН, щоб легалізувати «референдуми» на окупованих територіях
5 липня, 03:39
Домінік Гашек розкритикував Дональда Трампа
«Весь світ сміється з Трампа». Легендарний хокеїст відреагував на обстріл України Росією
30 червня, 10:40
Митрофанов: Ми ведемо переговори з усіма і вели переговори, зокрема, і з колегами з США
Росія вела переговори з США про проведення товариської футбольної гри
10 липня, 19:27
Пєсков заявив, що в Кремлі, як і раніше, вважають односторонні санкції нібито незаконними
Кремль відреагував на 18-й пакет санкцій від ЄС
18 липня, 13:43
Рішення пов'язане з визнанням Польщі «ворожою державою» для Москви
Польща закликала громадян будь-яким способом покинути Росію
22 липня, 16:28
У плані «Б» передбачені санкції проти Путіна та його оточення
Україна переходить до «плану Б» у війні з Росією – Маломуж
20 липня, 18:23

Соціум

В Амурській області РФ знайдено уламки Ан-24: попередньо – всі загинули (відео)
В Амурській області РФ знайдено уламки Ан-24: попередньо – всі загинули (відео)
Росія взялася боротися із вигаданими «сатаністами»
Росія взялася боротися із вигаданими «сатаністами»
В Амурській області РФ зник літак із пів сотнею людей на борту
В Амурській області РФ зник літак із пів сотнею людей на борту
Китай знайшов спосіб таємно постачати двигуни для БпЛА РФ: деталі від Reuters
Китай знайшов спосіб таємно постачати двигуни для БпЛА РФ: деталі від Reuters
Макрон подав до суду на блогерку за наклеп про стать першої леді Франції
Макрон подав до суду на блогерку за наклеп про стать першої леді Франції
Куди найчастіше їдуть туристи: рейтинг країн
Куди найчастіше їдуть туристи: рейтинг країн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
266K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 липня 2025
22K
Керівниця МСЕК щороку міняла прізвища і приймала коштовні подарунки
16K
Повітряна тривога у Києві тривала менше пів години
7414
Чемпіон світу з футболу та експерша ракетка світу розлучилися після дев'яти років шлюбу
4812
Туристи змінюють вподобання: у Європі відбувається революція у подорожах

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала менше пів години
Сьогодні, 04:22
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
Вчора, 17:29
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 липня, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 липня, 00:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua