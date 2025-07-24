В Амурській області РФ зник літак із пів сотнею людей на борту
Ан-24 не вийшов на зв'язок в Амурській області
Пасажирський літак Ан-24 авіакомпанії «Ангара», на борту якого було понад 40 осіб, не виходить на зв'язок в Амурській області Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пропагандистські видання.
На борту літака Ан-24, який зник з радарів, було 43 пасажири (з них п'ять дітей) і шість членів екіпажу, повідомив губернатор Амурської області Василь Орлов.
Нагадаємо, у Нижегородській області РФ розбився літак Су-34 під час виконання планового навчально-тренувального польоту. Обидва члени екіпажу живі.
Раніше у Приморському краї Російської Федерації під час виконання навчально-тренувального польоту впав штурмовик Су-25. Міністерство оборони РФ стверджує, що літак не був оснащений боєкомплектом та впав у безлюдній місцевості. Причиною інциденту начебто стала технічна несправність.
Як відомо, у Ленінградській області впав вертоліт Мі-28. Інцидент сталася у Волосовському районі.
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