В Амурській області РФ зник літак із пів сотнею людей на борту

На борту літака Ан-24, який зник з радарів, було 43 пасажири та шість членів екіпажу

Ан-24 не вийшов на зв'язок в Амурській області

Пасажирський літак Ан-24 авіакомпанії «Ангара», на борту якого було понад 40 осіб, не виходить на зв'язок в Амурській області Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пропагандистські видання.

На борту літака Ан-24, який зник з радарів, було 43 пасажири (з них п'ять дітей) і шість членів екіпажу, повідомив губернатор Амурської області Василь Орлов.

Ан-24 – турбогвинтовий пасажирський літак для ліній малої та середньої протяжності. Має дальність 3 тис. км, крейсерську швидкість 420 км/год. Випускався з 1959 по 1979. Було випущено 1367 таких літаків, понад 300 досі експлуатуються, в основному в СНД і країнах Африки.

Нагадаємо, у Нижегородській області РФ розбився літак Су-34 під час виконання планового навчально-тренувального польоту. Обидва члени екіпажу живі.

Раніше у Приморському краї Російської Федерації під час виконання навчально-тренувального польоту впав штурмовик Су-25. Міністерство оборони РФ стверджує, що літак не був оснащений боєкомплектом та впав у безлюдній місцевості. Причиною інциденту начебто стала технічна несправність.

Як відомо, у Ленінградській області впав вертоліт Мі-28. Інцидент сталася у Волосовському районі.